پيام وحدت براي شهروندان مسلمان، مسيحي و يهودي

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، سخنراني هاي فاراخان اغلب مورد انتقاد قرار گرفته و از لحاظ نژادي تفرقه انداز خوانده مي شود. وي كه در همايش سياهپوستان: مسئوليت پذيري و طرح اقدامات در جمعي از سران انجمن هاي سياسي و اجتماعي از جمله عضور سابق شوراي شهر ارما هندرسون و جوان واتسون سخنراني مي كرد گفت : از آنجا كه خداوند چيزي جز حقيقت را بر بندگان خود نمايان نكرده است، ما به موسي (ع) و تورات، به عيسي (ع) وانجيل، و محمد(ص) و قرآن اعتقاد داريم.

فاراخان به عنوان رئيس سازمان "ملت اسلام"، سخنراني اصلي اين همايش را به عهده داشت. انجمن اسلام سازماني ديني- فرهنگي براي سياه پوستان است كه در سال 1913تاسيس شده است. اين سازمان سياهان را به اقتصادي مستقل، كسب اطلاعات تاريخي درباره سياه پوستان دعوت مي كند.

در اين همايش كه از طرف سازمان آفريقاي - آمريكايي ها برگزار شده بود 1800 نفر براي بحث درباره موضوعات مربوط به سياه پوستان شركت كرده بودند. شركت كنندگان اين همايش سخنراني فاراخان را بسيار معنوي خواندند، اما او به مسائل شهروندان ديترويد اشاره و بر نقش پيشوايان روحاني در هدايت مردم تاكيد كرد.

