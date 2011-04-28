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۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۲۱

معلمی خواستار شد:

دولت برای تامین معیشت کارگران چاره اندیشی کند

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مشکلات عدیده کارگری در استان، از دولت خواست برای تامین معیشت کارگران چاره اندیشی کند.

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، آیت‌الله علی معلمی ظهر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی کارگر و یادواره شهدای بسیج کارگری بابل افزود:  کسی که در راه خدا کشته می‌شود شهید است و معیار شهادت، دفاع از دین و ناموس بوده که بر این اساس سربازان صدام تجاوزگر بودند در حالیکه سربازان ما دفاع‌کننده از اوامر الهی بودند.

معلمی گفت: در آن زمان حساس سیاسی وقتی بلال با فتنه ‌گران مخالفت کرد مورد ضرب و شتم آنها قرار گرفت و سلمان قادر به مخالفت نبود در آن شرایط تنها حضرت فاطمه (س) بود که از امام و ولی امر دفاع کرد و مورد بی‌احترامی قرار گرفت و دراین راه به شهادت رسید و این رمز جاودانگی نام و یاد حضرت زهرا (س) در تمام دوران تاریخ است.

امام جمعه قائم شهر گفت: حضرت مریم زن پاکدامنی بود که سوره‌ای از قرآن به نام او نامگذاری شد ولی نام او به اندازه حضرت زهرا(س) که در راه خدا و حمایت از ولایت فقیه زمان به شهادت رسید ماندگار نیست.

وی، با اشاره به فتنه های دشمنان علیه نظام افزود: فتنه‌گری از زمان پیامبر اکرم (ص) وجود داشت و اصحاب پیامبر خود از فتنه‌گران بودند این در حالی است که فتنه‌ گران در سال گذشته به گونه‌ای عمل کردند که حتی نمازخوانان ما هم دچار تردید شدند و گفتند مگر می‌شود یاران امام راحل (ره) از فتنه‌گران باشند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری گفت: منزلت کارگر در اسلام همطراز با مجاهدان در راه حق بوده که جان و مال خود را در راه اسلام فدا کردند.

وی افزود: اگر تسلط بر نفس نداشته باشیم قانون‌گریزی ایجاد می‌شود و تنها راه نجات و تسلط بر نفس، رعایت تقوی است.

امام جمعه قائمشهربیان داشت: همه امامان و ائمه یک نور واحد هستند ولی آنچه سبب ماندگاری آنها شد اصل شهادت بوده و آنچه انسان را جاودانه می‌کند در راه خدا جان دادن است.

کد مطلب 1299924

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