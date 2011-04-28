دولت برای تامین معیشت کارگران چاره اندیشی کند

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، آیتالله علی معلمی ظهر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی کارگر و یادواره شهدای بسیج کارگری بابل افزود: کسی که در راه خدا کشته میشود شهید است و معیار شهادت، دفاع از دین و ناموس بوده که بر این اساس سربازان صدام تجاوزگر بودند در حالیکه سربازان ما دفاعکننده از اوامر الهی بودند.
معلمی گفت: در آن زمان حساس سیاسی وقتی بلال با فتنه گران مخالفت کرد مورد ضرب و شتم آنها قرار گرفت و سلمان قادر به مخالفت نبود در آن شرایط تنها حضرت فاطمه (س) بود که از امام و ولی امر دفاع کرد و مورد بیاحترامی قرار گرفت و دراین راه به شهادت رسید و این رمز جاودانگی نام و یاد حضرت زهرا (س) در تمام دوران تاریخ است.
امام جمعه قائم شهر گفت: حضرت مریم زن پاکدامنی بود که سورهای از قرآن به نام او نامگذاری شد ولی نام او به اندازه حضرت زهرا(س) که در راه خدا و حمایت از ولایت فقیه زمان به شهادت رسید ماندگار نیست.
وی، با اشاره به فتنه های دشمنان علیه نظام افزود: فتنهگری از زمان پیامبر اکرم (ص) وجود داشت و اصحاب پیامبر خود از فتنهگران بودند این در حالی است که فتنه گران در سال گذشته به گونهای عمل کردند که حتی نمازخوانان ما هم دچار تردید شدند و گفتند مگر میشود یاران امام راحل (ره) از فتنهگران باشند.
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری گفت: منزلت کارگر در اسلام همطراز با مجاهدان در راه حق بوده که جان و مال خود را در راه اسلام فدا کردند.
وی افزود: اگر تسلط بر نفس نداشته باشیم قانونگریزی ایجاد میشود و تنها راه نجات و تسلط بر نفس، رعایت تقوی است.
امام جمعه قائمشهربیان داشت: همه امامان و ائمه یک نور واحد هستند ولی آنچه سبب ماندگاری آنها شد اصل شهادت بوده و آنچه انسان را جاودانه میکند در راه خدا جان دادن است.
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