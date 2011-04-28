افراد مذهبی بصیر به زمانه باشند

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدار با اعضای کانون مداحان استان اصفهان اظهار داشت: وقتی می گوییم "کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا" یعنی در هر زمانی یزید و امام حسین (ع) وجود دارد و مهم شناسایی آنها است.
وی ادامه داد: وظیفه همه ما این است که عزاداری امام حسین(ع) را به نسلهای آینده منتقل کنیم به همین دلیل اگر یک مداح، یک روحانی یا یک مذهبی نتواند چند نفر را جذب کند، کوتاهی کرده است.
امام جمعه اصفهان وظیفه هر فرد را شناسایی یزید و حسین زمانه و معرفی آنها به دیگران دانست.
وی عدم پیروی از روحانیان را عامل انحراف دانست و اظهار داشت: اگر در کارها از روحانیت دور شویم، دچار افراط و تفریط شده و از هدف اصلی خود دور خواهیم شد.
بسیاری از روایات موجود در کتابها دروغ است
طباطبایی نژاد خطاب به مداحان گفت: بسیاری از روایات موجود در کتابها دروغ است زیرا سالها شیعه از بردن نام ائمه معصومین(ع) نیز منع شده بود و افراد مغرض در ازای گرفتن پول روایت های کذب بسیاری ساختند بر همین اساس می طلبد مرثیه ها و روضه های خود را از منابع دقیق و موثق انتخاب کنید.
وی تصریح کرد: به طور مثال مرحوم مجلسی در کتاب بحار الانوار خویش فقط به عنوان یک خبرنگار کلیه روایات را جمع آوری کرده بر همین اساس صحت همه آنها معلوم نیست.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان از برخی کج سلیقگی های هیئت امنا مساجد انتقاد کرد و گفت: به حکم امام(ره)، رهبری و حتی عقل، روشن کردن بلندگوهای بیرون از مسجد هنگام عزاداری ها علاوه بر آزار و اذیت همسایگان، اشکال شرعی دارد و موجبات دلزدگی افراد از دین و عزاداری را فراهم می کند.
نظر شما