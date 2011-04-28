افراد مذهبی بصیر به زمانه باشند

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدار با اعضای کانون مداحان استان اصفهان اظهار داشت : وقتی می گوییم " کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا " یعنی در هر زمانی یزید و امام حسین (ع) وجود دارد و مهم شناسایی آنها است .

وی ادامه داد: وظیفه همه ما این است که عزاداری امام حسین ( ع ) را به نسل‌های آینده منتقل کنیم به همین دلیل اگر یک مداح، یک روحانی یا یک مذهبی نتواند چند نفر را جذب کند، کوتاهی کرده است .

امام جمعه اصفهان وظیفه هر فرد را شناسایی یزید و حسین زمانه و معرفی آنها به دیگران دانست .

وی عدم پیروی از روحانیان را عامل انحراف دانست و اظهار داشت : اگر در کارها از روحانیت دور شویم، دچار افراط و تفریط شده و از هدف اصلی خود دور خواهیم شد .

بسیاری از روایات موجود در کتابها دروغ است

طباطبایی‌ نژاد خطاب به مداحان گفت : بسیاری از روایات موجود در کتابها دروغ است زیرا سالها شیعه از بردن نام ائمه معصومین ( ع ) نیز منع شده بود و افراد مغرض در ازای گرفتن پول روایت ‌های کذب بسیاری ساختند بر همین اساس می ‌طلبد مرثیه‌ ها و روضه ‌های خود را از منابع دقیق و موثق انتخاب کنید .

وی تصریح کرد : به طور مثال مرحوم مجلسی در کتاب بحار الانوار خویش فقط به عنوان یک خبرنگار کلیه روایات را جمع آوری کرده بر همین اساس صحت همه آنها معلوم نیست .