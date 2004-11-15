رويترز: آمريكا و همپيمانان اروپايي اش طرحي را براي كمك به فلسطينيها تدارك ديده اند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري رويترز، مقامات دولت بوش گفتند:اين مساله درچارچوب ارائه كمكهاي مالي و فني به فلسطينيها و اعزام ناظران به منظوربرگزاري انتخابات رياست جمهوري درنهم ژانويه براي تعيين جانشيني ياسرعرفات رئيس فقيد تشكيلات خودگردان فلسطين صورت مي گيرد.

بنابراين گزارش، جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا حدود 75 ميليون دلاربراي كمك به سازمانهاي غيردولتي جهت كمك به اجراي انتخابات اختصاص داده است اما معاونينش دركنگره گفتند اين مبلغ كمتراز حد مطلوب است.

بوش نيزمحدوديتهاي اعمال شده ازسوي كنگره را ناديده گرفته ومستقيما كمكهاي را دراختيار فلسطينيها قرار مي دهد. انتظارمي رود اين كمكها شامل كمكهاي جامعه بين المللي براي ارزيابي سريع رفع نيازيهاي فلسطينيها درزمينه بازسازي و توسعه را شود.

براساس اعلام مقامات دولت آمريكا، براساس اين كمكها تشكيلات خودگردان فلسطين كه هم اكنون ازركود مالي رنج مي برد مي توند كمكهاي مالي را مستقيما از صندوق بين المللي و برخي كشورها دريافت كند ودرجهت اصلاحات داخلي قدم بردارد.

مقامات دولت آمريكا مي گويند اين حركت از طريق كميته ميانجيگر "كميته چهارجانبه " متشكل از آمريكا ، سازمان ملل ، اتحاديه اروپايي و روسيه صورت گرفته است .

به گفته اين مقامات، اين كميته كه طراح اصلي نقشه راه است روزهاي 22 و 23 نوامبر آتي نشستي را درقاهره برگزارمي كند. مقامات دولت آمريكا افزودند : آمريكا با اسراييل درمورد گامهايي جهت برگزاري انتخابات درسرزمين هاي اشغالي بحث وتبادل نظر مي كند .

درهمين رابطه سيلوان شالوم وزير خارجه رژيم صهيونيستي باكالين پاول همتاي آمريكاييش امروزدوشنبه در واشنگتن با يكديگر ديدارخواهند كرد.

اين منابع گفتند : واشنگتن و شريكانش در تلاش براي صلح در خاورميانه هستند و ازجامعه بين المللي مي خواهند طرح اسراييل براي خروج از غزه و بخشي از كرانه باختري رود اردن را بپذيرند.

بوش و توني بلر نخست وزير انگليس ابتداي هفته آينده اعلام كرده بودند: اين طرح به مذاكرات صلح و اجراي نقشه راه كمك مي كند.