جرج بوش سعي دارد موضوع سلاحهاي كشتارجمعي عراق را به فراموشي بسپارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه البيان، رئيس جمهورآمريكا كه به بهانه وجود سلاحهاي كشتارجمعي در عراق فرمان جنگ را صادر كرد، درمراسمي كه پنجشنبه درايالت پنسيلوانيا و ايالت ميشيگان آمريكا برگزارشد، به موضوع سلاحهاي كشتارجمعي عراق هيچ اشاره اي نكرد.

بوش روزچهارشنبه درگفتگو با خبرنگاران دركاخ سفيد، در اظهارات خود هيچ اشاره اي به شكست نيروهاي آمريكايي در دستيابي به سلاحهاي كشتارجمعي عراق نكرد.

به نوشته روزنامه البيان، جرج بوش درمراسمي كه در شهر"ديربورن"براي جمع آوري كمكهاي مالي براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري سال آينده ، برگزار شده بود، اظهار داشت: كشورهاي آزاد، جهان را با سلاحهاي كشتارجمعي تهديد نخواهند كرد.

وي افزود:عراق آزاد، ديگرآمريكا و دوستانش را با سلاحهاي ممنوعه تهديد نمي كند و سلاح و پول دراختيارتروريستها قرارنخواهد داد.

به نوشته اين روزنامه ، درچنين شرايطي دمكراتها تلاش مي كنند با انتقاد ازعملكرد بوش، كاخ سفيد را به بزرگنمايي و جعل اسناد واطلاعات سازمان جاسوسي آمريكا درباره سلاحهاي كشتارجمعي عراق متهم كنند. اين در حالي است كه بوش ومسئولان بلندپايه دولت آمريكا براي توجيه اين اتهامات مي كوشند تمام چشم ها را به وعدهايي ازقبيل عراق پس ازجنگ و ايجاد دمكراسي دراين كشورجلب كنند.

دمكراتها، بوش را به گمراه ساختن ملت آمريكا درباره خطرسلاحهاي كشتارجمعي عراق متهم مي كنند. دمكراتها از جنجال مربوط به سخنراني سالانه جرج بوش درماه ژوييه كه در آن اعلام كرده بود عراق براي ساخت سلاح اتمي، قصد خريد اورانيوم از آفريقا را داشت بهره برداري بسياري كرده اند.

درپي آن كاخ سفيد اعلام كرد:اين ادعاهاي اشتباه بوده است. مسئولان شوراي امنيت ملي آمريكا مسئوليت اين اشتباه را پذيرفته اند.