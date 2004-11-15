تمام اقدامات درماني بايد در پرونده بيماران ثبت شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي پزشكي قانوني، دكتر شهاب الدين صدر خاطر نشان كرد: به منظور تكريم جامعه پزشكي و ممانعت از تضييع حقوق پزشكان و بيماران موارد ذير بايد در دستور كار تمامي مراكز درماني دولتي و خصوصي قرار گيرد:

ثبت پذيرش بيمار با مشخصات دقيق و كامل بويژه در خصوص نام و نام خانوادگي ، نام پدر، تاريخ ، ساعت پذيرش و نشاني ، شرح حال به صورت دقيق ، كامل ، خوانا و آكادميك توسط كادر پزشكي (پزشك عمومي، دستياران و متخصصان تنظيم و مهر و امضا شود ، تمام اقدامات تشخيصي و درماني به صورت خوانا با مهر و امضا پزشك درخواست كننده ثبت و از اختصارات نامشخص استفاده نشود ، در خصوص مشاوره هاي تخصصي مورد لزوم تاريخ، ساعت و علت درخواست و همچنين تاريخ و ساعت مشاوره قيد شده و در صورت موافقت با نظريه مشورتي پزشك مشاور، پزشك معالج دستور انجام اقدامات پيشنهادي را به صورت كتبي صادر نمايد.

علايم حياتي و اقدامات سرويس پرستاري با توجه به دستورات پزشك معالج انجام و در برگه گزارش پرستاري مكتوب شود ، سير بيماري (Progress note ) به صورت متوالي با فاصله زماني مورد لزوم بر حسب نوع بيماري توسط پزشك معالج به صورت خوانا مكتوب شود، در مرحله ترخيص بيمار فرم خلاصه پرونده باليني به صورت دقيق با ذكر نكات مهم و شاخص تايپ و يا به طور خوانا تكميل شده و مهر بيمارستان و پزشك معالج بر آن زده شود . ، فرم هاي رضايت نامه و برائت نامه كه در برگيرنده ملاحضات قانوني و پزشكي لازم هستند توسط بيمار و يا بستگان واجد شرايط وي تكميل و در سوابق پزشكي ضميمه شود .