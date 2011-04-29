ویژگیهای بازار اسلامی تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در موسسه امام خمینی(ره) به تشریح ویژگی‌های بازار اسلامی پرداخت و اضافه کرد: تسهیل مبادلات و تکریم مشتری از جمله ویژگی بازار اسلامی است.



حجت الاسلام محمدجمال خلیلیان اشکذری ابراز داشت: تسهیل مبادلات به معنی تسهیل ارایه خدمات و کالا و... است و زمانی انجام می‌شود که بازار از کارآیی بالا برخوردار باشد.



وی کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت را از عوامل تسهیل مبادلات برشمرد که باید در بازار اسلامی وجود داشته باشد.



خلیلیان اظهارداشت: مراجعات بعدی و ابراز رضایت، میزان اطمینان خریداران به فروشندگان و توصیه خرید به دیگران حاکی از رضایت خریدار و متقاضی بازار است و می‌توان آن را به صورت کمی بیان کرد.



وی افزود: مهلت به مشتری و قبول اقساط از موارد رضایت فروشندگان در بازار اسلامی است.



خلیلیان ابرازداشت: نظارت بر بازار از صدر اسلام وجود داشته است و به عنوان نمونه امام علی هر روز صبح وارد بازار کوفه می‌شدند و بر بازار نظارت می‌کردند.



وی خاطرنشان کرد: درصد تخلفات بازار، درصد شکایت مردمی و ثبات نسبی قیمت‌ها می‌تواند جزء عوامل سنجش کمی در این مورد باشد.



کنترل بازار اسلامی با دولت است



خلیلیان با بیان اینکه نظارت بر بازار جنبه حاکمیتی دارد گفت: دولت باید نظارت بر بازار را مدنظر قرار دهد همچنین شفافیت در قیمت، ویژگی‌ها و ذکر معایب کالا و... از جمله مواردی است که در بازار باید مورد توجه باشد.



عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی تصریح کرد: مناسب بودن مکان مبادله نقش زیادی در تسهیل مبادله دارد و در کالاهای ضروری باید در تمامی نقاط شهر این کالا در دسترس مردم باشد.



آگاهی فقهی درباره تجارت؛ تسهیل کننده مبادلات



وی افزود: میزان آگاهی و پایبندی به احکام فقهی مبادلات و قوانین جاری همچنین اداب و اخلاق اسلامی در بازار تسهیل کننده مبادلات است و به مشتری اطمینان خاطر برای ورود به بازار می‌دهد به همین دلیل امام علی فرمودند «الفقه ثم المتجر».



خلیلیان ادامه داد: حسن خلق باعث گشایش در روزی و برکت مال در روایات و بیانات ائمه عنوان شده است همچنین پس گرفتن مال فروخته شده، پرهیز از سوگند، احتکار نکردن و پسندیدن برای دیگران آنچه را برای خودمان می‌پسندیم از دیگر ویژگیهای بازار اسلامی است.



تجارت منطبق بر شرع؛ تسهیل کننده مبادلات در بازار اسلامی



وی افزود: میزان پایبندی به مسایل اعتقادی همچنین میزان کاربرد و استفاده از ساز و کارهای جدید در تجارت منطبق بر شرع از موارد دیگر تسهیل مبادلات در بازار اسلامی و از ویژگیهای این نوع بازار است.



خلیلیان با بیان اینکه ممکن است اهل کتاب هم در بازار اسلامی مبادله داشته باشند ابرازداشت: بازار اسلامی به بازاری گفته می‌شود که اکثر خریداران و فروشندگان آن مسلمان هستند و ضوابط اسلامی را در آن راعایت می‌کنند.