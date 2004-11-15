واشنگتن پست: نبود عرفات ديگر جاي بهانه اي براي شارون نمي گذارد

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه واشنگتن پست نوشت : بدون جديت اسرائيل درعمل به توافقات بين المللي و بدون ضمانت هاي آمريكا حتي برگزاري انتخابات فلسطين هم به صلح منجر نخواهد شد.



دولت بوش بايد از تجارب سال گذشته درس گرفته باشد زماني كه فلسطينيان در گرفتن بخشي از قدرت از ياسرعرفات شكست خوردند به اينكه هر گونه اقدام مثبت از سوي اسرائيل و آمريكا براي موفقيت فلسطينياني كه تمايل به برقراري صلح دارند يك امرريشه اي و ضروري است .



واشنگتن پست در ادامه اين مطلب يادآور شد : بوش بايد امروز اين نكته را درك كند كه انتخابات عادلانه وسالم در فلسطين بدون اقداماتي كه اسرائيل بايد اجازه تحرك آزادانه به فلسطينيان بدهد و به عمليات ترور سازمان يافته پايان دهد ممكن نخواهد بود علاوه بر آن رهبري كه محبوب ترين فرد در ميان فلسطينيان است (مروان برغوثي) امروز در زندان اسرائيل است و به حبس ابد هم محكوم شده است( بايد آزاد شود).



انتخابات فلسطين كه رئيس جمهور آمريكا به آن علاقه نشان داده است تنها در صورتي منجر به حل مناقشه اسرائيل و فلسطينيان خواهد شد كه در دورنماي خود اميد روشني به اينكه مذاكرات منجر به تشكيل دولت فلسطين در نزديكترين زمان ممكن خواهد شد ، داشته باشد و اينكه احتمال دارد نماينده اكثريت فلسطينيان به تحققق صلح از طريق مذاكرات روي آورد اما اين امر مشروط به ضمانت هاي آمريكا خواهد بود به اينكه چنين صلحي يك احتمال واقعي است .



به گزارش مهر، اين روزنامه افزود: ما نيز با رئيس جمهور بوش در اينكه دمكراسي در فلسطين از اهميت بسيار بالايي برخوردار است هم عقيده ايم اما برعكس دولت بوش ما برگزاري انتخابات فلسطين را پيش از مرگ عرفات ترجيح مي داديم اما علاقه شديد و متعصبانه بوش به دمكراسي به اعتبار اينكه تنها راه حل بحران فلسطيني اسرائيلي است كمي نگران كننده است زيرا به نظر مي رسد او واقعيت موجود در اينكه فلسطينيان و اسرائيلي ها بايد اقداماتي را براي صلح انجام دهند، كم اهميت مي داند، اگر نمي خواهد فرصتي كه پس از مرگ عرفات فراهم شده است، از دست رود .



طرح نقشه راه كه بوش حدود دو سال پيش ارائه كرد شامل اجراي گام هايي براي برگزاري انتخابات فلسطين و نيز اصلاحات در سازمان هاي امنيتي براي مقابله با انتفاضه است و بايد اين اصلاحات با اقدامات مشخص و متقابل از سوي اسرائيل از جمله توقف شهرك سازي در كرانه باختري همراه شود اما هنگامي كه ازبوش درباره ماهيت اقداماتي كه اسرائيل بايد انجام دهد سوال شود و اينكه آيا ترجيح مي دهد شهرك سازي متوقف شود از پاسخ به اين سوال خودداري مي كند و بر تكرار خواسته خود يعني دمكراسي در فلسطين اصرار مي ورزد.



به نظر مي رسد استراتژي جديد بوش به آريل شارون اجازه مي دهد به تحركات خود از طريق طرح عقب نشيني يكجانبه از نوار غزه همراه با گسترش شهرك هاي اساسي در كرانه باختري و ساخت ديوار حائل كه باعث الحاق اراضي فلسطيني به اسرائيل مي شود، ادامه دهد.



به گزارش مهر، واشنگتن پست در ادامه نوشت : عقب نشيني از غزه مي تواند يك تحول مثبت باشد اما طرح شارون بر اين اساس بنا شده است كه هيچ شريك فلسطيني قادر به مذاكره با اسرائيل نيست و گامهاي يكجانبه اسرائيل موانع درازمدتي در مقابل تشكيل دولت فلسطين بوجود خواهد آورد واكنون پس ازدرگذشت عرفات وروي كارآمدن رهبري جديد كه با خشونت مخالفت مي كنند و از طرح نقشه راه حمايت مي كند امروز فرصتي در مقابل اسرائيل براي از سرگيري مذاكرات با فلسطينيان بوجود آمده است و بايد تاكيد رهبر جديد براي صلح با پاسخ مثبت اسرائيل روبرو شود و اين يعني اينكه شارون مي تواند فورا گفتگو درباره شرايط عقب نشيني از غزه را آغاز كند .



همچنانكه شارون مي تواند درباره مسير ساخت ديوار حائل و جابجايي نيروهاي اسرائيلي در كرانه باختري سخن گويد و نيز مي تواند ثابت كند كه در قبول راه حلي كه منجربه تشكيل دو دولت از طريق توقف شهرك سازي و برچيدن شهرك هاي غير قانوني جديد كه از مدت ها پيش قول برچيدن آن را داده است جدي است.

بوش قول داده است كه به تلاش هاي خود براي تشكيل دولت فلسطين در طي چهار سال آينده ادامه دهد و تحقق دمكراسي را پيش شرط تشكيل دولت فلسطيني اعلام كرده است.



