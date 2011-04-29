مجوز دو نشریه جدید در دانشگاه لرستان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، مدیر دفتر نشریات و اطلاع رسانی دانشگاه لرستان در این رابطه اظهار داشت: در جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه لرستان مجوز گاهنامه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی صراط به صاحب امتیازی جامعه اسلامی دانشجویان و به مدیر مسئولی مصطفی مطلوبی و زیر نظر شورای سردبیری را صادر شد.

مهدی امید افزود: این کمیته همچنین با صدور مجوز گاهنامه فرهنگی، اجتماعی آموزه به صاحب امتیازی معاونت فرهنگی و اجتماعی، مدیر مسئولی دکتر سید محسن حسینی و سردبیری دکتر علی نوری موافقت کرد.

مدیر دفتر نشریات و اطلاع رسانی دانشگاه لرستان تصریح کرد: نشریه "آموزه" در چهار بخش کارکنان، اساتید و خانواده‌های آنان و دانشجویان در خصوص موضوعات، هویت عرفان و شبه عرفان، حجاب و عفاف، کارآفرین، پرورش معنوی مهارت‌های زندگی، مهارت‌های تخصصی، مفاخر فرهنگی، خانواده، مهارت‌های تدریس، مبانی کارآفرینی و آداب محیط کار به ارائه مطلب می پردازد.

امید ادامه داد: کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه لرستان در این جلسه ضمن موافقت با کلیات انتشار نشریات "مانا" وابسته به کانون مفاخر فرهنگی، نشریه "رستا" وابسته به کانون آسیب شناسی، نشریه "بی مقدمه" نشریه مستقل دانشجویی و نشریه "ایران شناسی" وابسته به کانون گردشگری، صدور مجوز این نشریات را منوط به انتخاب نام‌های مناسب تر و رفع برخی ابهامات تقاضانامه درخواست صدور مجوز اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: با افزوده شدن دو نشریه جدید صراط و آموزه تعداد نشریات دانشگاه لرستان به بیش از 45 نشریه رسید.