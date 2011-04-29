دلایل خروج خارجیها از صنعت نفت ایران

غلامحسین نوذری در گفنگو با مهر درباره دلایل خروج شرکتهای بزرگ اروپایی و آسیایی از صنعت نفت ایران با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین دلایل کمرنگ شدن حضور شرکتهای بزرگ خارجی به پایان رسیدن عمر فعالیت این مجموعه ها است، گفت: در یک دوره زمانی هفت خواهران نفتی از بخش عمده ای در بازار نفت، قراردادهای مشارکت در تولید نفت و گاز سایر کشورها برخوردار بودند.

وزیر سابق نفت با اعلام اینکه در حال حاضر شرایط بازار نفت و فعالیتهای نفتی نسبت به چند دهه گذشته به طور کامل متفاوت شده است، تصریح کرد: با افزایش نهضتهای ملی شدن صنایع نفت و گاز ساختار شرکتهای بین المللی و چند ملیتی هم به طور کامل دستخوش تغییر شده است.

این عضو کابینه دولت نهم با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی از یکهزار و 450 تا یکهزار و 500 میلیارد بشکه ذخایر نفت جهان کمتر از یکصد بشکه آن در اختیار شرکتهای چند ملیتی است، بیان کرد: هم اکنون نقش این شرکتها نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای نفت و گاز خیز به شدت کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه فعالیت شرکتهای بزرگ خارجی از مشارکت در تولید به سمت فعالیتهای پیمانکاری و خدماتی تغییر یافته است، اظهار داشت: خروج شرکتهای بزرگ خارجی از صنعت نفت و گاز ایران طبیعی به نظر می رسد.

نوذری با تاکید بر اینکه مطابق با قانون اساسی امکان مشارکت در تولید نفت و گاز ایران برای شرکتهای خارجی فراهم نیست، افزود: از سوی دیگر حضور شرکتهای متوسط و کوچک خارجی در صنعت نفت ایران فرصتی برای خود این شرکتها به شمار می رود.

وزیر سابق نفت همچنین با اشاره به بی تاثیر بودن تحریمهای بین المللی علیه صنعت نفت، تاکید کرد: در شرایط فعلی سازندگان داخلی به تکنولوژی بسیاری از تجهیزات پیشرفته و " های تک " صنایع نفت و گاز دست یافته اند.

این عضو کابینه دولت نهم همچنین با اعلام اینکه برخی از پیمانکاران ایرانی با توان مالی و فنی مطلوب در صنعت نفت ایران متولد شده اند، ادامه داد: هم اکنون تحریم به عنوان سلاحی کند از کارآیی لازم در صنعت نفت ایران برخوردار نیست.

وی در پایان با بیان اینکه سیاست ایران همواره سیاست تعامل با شرکتهای خارجی است، خاطر نشان کرد: اگر شرکتهای خارجی خود را از بازار نفت و گاز ایران تحریم کنند این موضوع مشکلی برای کشور به وجود نخواهد آورد.