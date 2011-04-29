فرشاد محمدی یکی از شاگردان زنده‌یاد نعمت حقیقی به مناسبت سالگرد درگذشت این فیلمبردار باسابقه به خبرنگار مهر گفت: زنده‌یاد نعمت حقیقی فیلمبرداری جدی و باوسواس بود، او انتخاب‌های درستی داشت، فیلمنامه‌هایی ویژه را برمی‌گزید و کمال‌گرا بود، این ویژگی‌ها از او چهره‌ای منحصر به فرد در تاریخ سینمای ایران می‌سازد.

وی ادامه داد: زنده‌یاد حقیقی فیلمبرداری ایده‌آلیست بود، بهترین‌ها را می‌خواست و جدیتی که در کار داشت در بسیاری از فیلمبرداران و کارگردان‌ها نسل امروز دیده نمی‌شود، حرمت زیادی برای کارش قائل بود و تسلطی کامل بر ادبیات و سینما داشت، این‌ها باعث می‌شد بیش از آنکه یک فیلمبردار باشد یک فیلمساز حرفه‌ای باشد. برایش ترکیب بازیگران، فیلمنامه، موسیقی و صدا مهم بود.

فیلمبردار فیلم سینمایی "گزارش یک جشن" افزود: من چند سال افتخار شاگردی زنده‌یاد حقیقی را داشتم، با او درباره کارش صحبت می‌کردیم، فیلمبرداری برای او حرمت بسیار داشت. در میان کارهایش فیلمبرداری "شازده احتجاب" و "داش آکل" را دوست داشت.

محمدی گفت: فیلمسازی در سال‌های بعد از انقلاب ویژگی‌هایی دیگر داشت و نسلی که حقیقی با آنها در سینما فعالیت می‌کرد کم‌کار شدند، به دلیل فضایی که در دهه 50 وجود داشت، بیشتر آثار شاخص کارنامه حقیقی به آن دوران برمی‌گردد و کارنامه سینمایی او در سال‌های پس از انقلاب به قدرت آن سال‌های طلایی نیست.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد این فیلمبردار برجسته نتوانست با نسل جدید سینماگران ارتباط برقرار کند و این به خاطر جدیت او در کارش بود، زنده‌یاد در سینمای پس از انقلاب آثار درخشانی مانند "شوکران"، "عروس" و مجموعه "کوچک جنگلی" داشت.

زنده‌یاد نعمت حقیقی فیلمبردار فیلم‌های سینمایی "عروس"، "شوکران"، "داش آکل"، "مارال"، "جهان پهلوان تختی" و... نهم اردیبهشت‌ماه سال 89 در 71 سالگی درگذشت.