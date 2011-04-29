صعود سه جودوکار ایران در رنکینگ جهانی/ میراسماعیلی بهترین جایگاه را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از پایان رقابتهای جودو قهرمانی قاره های مختلف که طی دو ماه گذشته برگزار شد، فدراسیون جهانی تازه ترین رده بندی بهترین های جهان را اعلام کرد که سه عضو تیم ملی ایران که در مسابقات قهرمانی آسیا در ابوظبی عملکرد بهتری نسبت به سایر نفرات داشتند جایگاه خود را بهبود بخشیدند.

سرگروه تیم ملی جودو که در مسابقات قهرمانی آسیا عنوان پنجم را کسب کرد چهار پله نسبت به ماه قبل صعود داشت. آرش میراسماعیلی با این عنوان جمع امتیازات خود را به عدد 140 رساند و در مکان شصتم ایستاد. وی از زمان بازگشت به میدان مسابقه هر ماه نسبت به ماه قبل در رنکینگ جهانی صعود داشته است. میراسماعلی اکنون بهترین جایگاه را در میان ایرانی ها دارد.

در میان جودوکاران ایرانی علاوه بر میراسماعیلی چهار جودوکار دیگر در رتبه ای زیر 100 قرار دارند. محمدرضا رودکی با همان 96 امتیاز قبلی تا مکان شصت و ششم پائین رفت. علی معلومات با کسب مدال برنز در مسابقات قهرمانی آسیا جمع امتیازات خود را به عدد 114 رساند و از مکان 82 تا 73 بالا آمد. جواد محجوب هم با عنوان پنجم آسیا 76 امتیازی شد و تا ردیف 63 بالا آمد.

همچنین امیر قاسمی نژاد که در اولین حضور خود در ترکیب تیم ملی موفق به کسب مدال برنز شد با 72 امتیاز در مکان 91 وزن 81- کیلوگرم قرارد دارد. در همین وزن حامد ملک محمدی با امتیاز 58 رنکنیگ 106 را در اختیار دارد. سایر جودوکاران ایرانی رتبه ای بالاتر از یکصد و بیشتر دارند.

در این رده بندی "رشید سوبیروف" از ازبکستان با 2096 امتیاز، "هاسباتار" از مغولستان با 1578 امتیاز ، "وانگ کی چون" با 1728 امتیاز و "کیم جاء بوم" با 1840 امتیاز هر دو از کره جنوبی ، "تاکاشی اونو" با 1580 امتیاز و "آنا تاکاماسا" با 1716 امتیاز هر دو از کره جنوبی و "تدی رنر" با 2080 امیتاز از فرانسه در مکان نخست اوزان مختلف قرار دارند. این رده بندی هر ماه از سوی فدراسیون جهانی IJF اعلام می شود.