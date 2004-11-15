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۲۵ آبان ۱۳۸۳، ۱۱:۴۷

نمايندگان ايران در مسابقات بوكس دانشجويان جهان مشخص شدند

سه بوكسور از كشورمان به نام هاي محمد عاشري، روح اله حسيني و ابوالفضل عامري به عنوان نمايندگان بوكس كشورمان در رقابت هاي دانشجويان جهان شركت خواهند كرد.

به گزارش خبرنگار "مهر" مسابقات بوكس دانشجويان جهان از تاريخ دوم آذرماه به ميزباني كشور تركيه برگزار خواهد شد و از كشورمان نيز بوكسورهاي دانشجوي نامبرده در اين رقابتها حضور پيدا خواهند كرد. شايان ذكر است اين سه بوكسور به عنوان برترين بوكسورهاي دانشجويان كشورمان از سوي فدراسيون بوكس انتخاب شده و به رقابت هاي فوق اعزام مي شوند.

کد مطلب 130019

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