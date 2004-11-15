نمايندگان ايران در مسابقات بوكس دانشجويان جهان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار "مهر" مسابقات بوكس دانشجويان جهان از تاريخ دوم آذرماه به ميزباني كشور تركيه برگزار خواهد شد و از كشورمان نيز بوكسورهاي دانشجوي نامبرده در اين رقابتها حضور پيدا خواهند كرد. شايان ذكر است اين سه بوكسور به عنوان برترين بوكسورهاي دانشجويان كشورمان از سوي فدراسيون بوكس انتخاب شده و به رقابت هاي فوق اعزام مي شوند.