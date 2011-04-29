حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از تولید مستندهای اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد خبری چهارمین جشنواره فیلم پلیس، شفیع آقامحمدیان مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در دیدار با علی سلطانی دبیر چهارمین جشنواره فیلم پلیس گفت: با توجه به اهمیت موضوعات و دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی ناجا به عنوان برترین دستگاه انتظامی کشور و همچنین در جهت توسعه تعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با نهادهای فرهنگی، این مرکز امسال به تولید چند اثر مستند در حوزه بررسی آسیب‌های اجتماعی و راه‌های پیشگیری از آن مبادرت می‌کند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت نگاه جدی به سینمای اجتماعی در کشور تاکید کرد: تولید آثار مستند اجتماعی مبتنی بر تحقیق و پژوهش حرفه‌ای و دقیق این امکان را فراهم می‌کند که از تولید چنین آثاری حتی در قالب سینمایی و ویدیویی، پیام‌های مفید و ارزشمند فرهنگی به مخاطب انتقال داده شود.

آقامحمدیان ادامه داد: جشنواره فیلم پلیس طی سه دوره قبل همواره بستر مناسبی برای طرح موضوعات اجتماعی و روشنگری میان اقشاری به ویژه نسل جوان بوده و در دوره چهارم باید تلاش کند ضمن حفظ رونق کمی و کیفی گذشته، تاثیر آثار تصویری خود در لایه‌های مختلف جامعه به ویژه خانواده را پیش از پیش گسترش دهد.

در این دیدارسلطانی دبیر چهارمین جشنواره فیلم پلیس ضمن تشکر از اقدام مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تصریح کرد: نهادینه سازی پیام‌های اجتماعی و فرهنگی نیازمند تعامل و همکاری همه دستگاه‌های دست اندرکار حوزه سینما با نیروی انتظامی است تا با تولید و مشارکت در ساخت آثار سینمایی ضمن بهره‌‌گیری از هنر هفتم، ناجا را در تامین امنیت پایدار در ایران اسلامی یاری بخشد.

وی تاکید کرد: جشنواره فیلم پلیس فرصت مغتنمی است تا هم آثار تولیدی هنرمندان و مراکز دولتی و خصوصی در حوزه پیشگیری اجتماعی مورد ارزیابی قرار گیرد و هم نقطه سرآغازی باشد برای سرمایه گذاران عرصه فرهنگی که با جدیت به موضوعات مختلف اجتماعی که در بسیاری از مواقع موجب بروز تهدیدات جبران ناپذیری در سطح جامعه می شوند، بپردازد.