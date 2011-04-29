استفاده از تمام ظرفیت استانها برای توسعه صنعت فولاد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان با بیان این مطلب افزود: براساس طرح جامع فولاد، در استان خراسان رضوی باید طرحهای استخراج، اکتشاف، تولید کنسانتره و گندله، تولید محصولات خام و محصولات و فراورده های فولادی در همین استان انجام شود تا دارای توجیه اقتصادی بوده، عدالت اقتصادی و ایجاد اشتغال در منطقه را به دنبال داشته باشد.

وزیر صنایع و معادن همچنین اعلام کرد، به زودی خط تولید کنسانتره آهن مجتمع سنگان خواف به بهره برداری خواهد رسید.

به گفته وی، معدن سنگ آهن سنگان یکی از بزرگترین و غنی ترین معادن سنگ آهن جهان است که ظرفیت تولید سالانه حدود سه میلیون تن کنستانتره و گندله آهن دارد.

محرابیان در ادامه به سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن شهرهای مختلف استان خراسان رضوی تاکید کرد و گفت : این سرمایه گذاری برای ایجاد واحدهای تولیدی، رفع نیاز مردم و ایجاد اشتغال، ضروری است و می تواند مردم را برای همیشه توانمند کند.



وزیر صنایع و معادن همچنین با اشاره به اینکه وجود ذخایر غنی معادن سیلیس از جمله ظرفیت های بالقوه استان خراسان رضوی به حساب می آید، گفت: بعد از انجام عملیات اکتشاف هوایی و مشخص شدن ظرفیت های فروان سیلیس این منطقه، پیش بینی شده یک شهرک صنعتی جدید برای تولید، فراوری و توسعه خوشه صنعتی مرتبط با آن در استان خراسان رضوی احداث شود.