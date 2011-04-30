فعالیت گسترده وهابیت در رامشیر/ مسئولان به فکر جوانان باشند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، رامشیر یکی از شهرهای استان خوزستان که از شمال با اهواز و از جنوب با امیدیه مجاورت دارد. این شهر در ۳۵ کیلومتری ماهشهر است و کار بیشتر مردم آن کشاورزی به شمار می رود.

این شهر که در ابتدا نام آن به علت موسس خود یعنی سید خلف مشعشعی که یکی از دانشمندان بزرگ حکومت مشعشعیان در خوزستان به شمار می رفت "خلف آباد" نامگذاری شده است در حال حاضر نقش غیر قابل انکاری در تولید و صادرات نفت ایران ایفا می کند.



بخشی از این شهر در حوزه شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و بخشی دیگر آن در حوزه مسئولیت شرکت بهره‌برداری نفت و گار مارون است که این دو شرکت بزرگ نفتی زیر مجموعه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به شمار می روند.



فرماندار شهرستان رامشیر در معرفی این شهر گفت: رامشیر در حال حاضر 62 هزار نفر جمعیت دارد که بیش از 70 درصد جمعیت آن را مردم عرب تشکیل می دهند.



عبدالرضا احسانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این شهر در حال حاضر 700 هزار بشکه نفت تولید می کند و سومین شهر نفتخیز ایران بعد از اهواز و امیدیه به شمار می رود.



وی افزود: رامشیر از دو بخش مرکزی و مشراگه تشکیل می شود و شغل اصلی مردم این شهر به علت وجود رودخانه پر آب جراحی کشاورزی می باشد ولی با این وجود این شهر در حال حاضر از نرخ بالای بیکاری رنج می برد.



فرماندار شهرستان رامشیر تصریح کرد: متاسفانه این شهر در نقشه زیر پونز قرار گرفته و به هیچ وجه دیده نمی شود و چندان توجهی به آن نشده به همین دلیل در بسیاری از بخشها با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند.



احسانی نیا افزود: یکی از مهمترین مشکلات این شهرستان بخش فرهنگی است که نبود سازمانها و ادارات فرهنگی در آن باعث ضعف شدید این شهرستان در فعالیتهای فرهنگی شده است.



وی همچنین از نبود یک حوزه علمیه در این شهرستان انتقاد کرد و گفت: شاید کسی باور نکند ولی ما در این شهرستان که 62 هزار نفر جمعیت دارد تنها یک روحانی داریم که آن هم امام جمعه این شهرستان است.



رئیس شورای اداری شهرستان رامشیر تاکید کرد: شاید اگر نماز جمعه هم در این شهر برگزار نمی شد ما از داشتن همین یک روحانی در این شهر هم محروم بودیم به همین دلیل تاسیس یک حوزه علمیه در این شهرستان حیاتی و اساسی است.



احسانی نیا در پاسخ به این سئوال که "آیا این شهرستان، امام جمعه موقت دارد یا خیر؟" نیز عنوان کرد: امام جمعه موقت این شهرستان از یک پایگاه هوایی متعلق به ارتش که تقریبا خارج از شهر است می آید.



وی اضافه کرد: متاسفانه خلا کار فرهنگی و دینی باعث شده که فرقه وهابیت به شدت در این شهر گسترش یابد و اقدام به تبلیغ و ترویج افکار انحرافی خود در میان جوانان شیعی این شهرستان کند.



احسانی نیا تاکید کرد: از مسئولین متولی بخش فرهنگ و دین در استان و کشور انتظار دارم این شهرستان را به این صورت رها نکنند و اجازه ندهند جوانان ما در یک رقابت نابرابر به دامن فرقه های ضاله بروند.



فرماندار رامشیر تاکید کرد: با وجود نبود روحانی و کار فرهنگی در شهر ما دانش آموزان فعالی در بخشهای مختلف فرهنگی و قرآنی داریم به گونه ای که چندی پیش آنها در مسابقات استانی قرآن موفق به کسب رتبه های بالایی شدند و این نشان می دهد که بستر مناسبی برای کار فرهنگی و قرآنی در این شهرستان وجود دارد.



احسانی نیا همچنین به مشکلات بخش بهداشت در این شهرستان اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این بخش نیز با مشکلات فراوانی مواجه هستم که برای نمونه یک بیمارستان 32 تختخوابی در این شهر وجود دارد ولی از داشتن پزشک متخصص و کادر مناسب محروم است و اکثر مردم برای بیماریهای خود به شهرهای همجوار می روند.



وی ادامه داد: انتظار داریم مسئولین وزارت بهداشت و شرکت نفت شرایطی را فراهم کنند که برخی پزشکان متخصص در این شهر مستقر شوند تا مردم این شهر مجبور نشوند برای کوچکترین معالجه ای به شهرهای همچوار و مرکز استان بروند.



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گزارش: علی نواصر