20 درصد از دانش آموزان خواستار تحصيل در شاخه كاردانش از تحصيل بازماندند

اسفنديار چهاربند در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاكيد بر اينكه 20 درصد دانش آموزان در رشته كاردانش مشغول تحصيل هستند ، افزود : در سال تحصيلي جاري 520 هزار دانش آموز در شاخه كاردانش مشغول تحصيل هستند كه اين آمار در سال تحصيلي آينده به 545 نفر افزايش مي يابد.

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر 455 نفر بزرگسال در شاخه كاردانش مشغول تحصيل هستند ، از اختصاص 70 ميليارد ريال اعتبار براي تجهيز و بهينه سازي كارگاه هاي هنرستان هاي كاردانش در سال تحصيلي جاري خبر داد و گفت : براي استاندارد سازي هنرستانهاي كشور بيش از سه برابر مبلغ اختصاص يافته نياز است.

مدير كل دفتر آموزش و پرورش كار دانش اظهار كرد : در سال تحصيلي جاري استانداردهاي رشته هاي صنايع خودرو ، فن آوري اطلاعات و ارتباطات ، عمران و ساختمان سازي و برق و الكترونيك متناسب با بازار كار تغيير مي كند و به همين دليل بيشتر اعتبارات اختصاص يافته به شاخه كاردانش به اين رشته ها اختصاص مي يابد.