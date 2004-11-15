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۲۵ آبان ۱۳۸۳، ۱۳:۰۹

مدير كل دفتر آموزش و پرورش كار دانش در گفتگو با " مهر " : در سال تحصيلي گذشته

20 درصد از دانش آموزان خواستار تحصيل در شاخه كاردانش از تحصيل بازماندند

مدير كل دفتر آموزش و پرورش كار دانش با اشاره به اينكه در سال تحصيلي گذشته 20 درصد از دانش آموزان متقاضي تحصيل در رشته هاي كاردانش به دليل كمبود هنرستان از تحصيل در اين شاخه باز ماندند ، گفت : جذب دانش آموزان بازمانده از تحصيل در شاخه كاردانش نيازمند اعتباري حدود 350 ميليارد تومان است.

اسفنديار چهاربند در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاكيد بر اينكه 20 درصد دانش آموزان در رشته كاردانش مشغول تحصيل هستند ، افزود : در سال تحصيلي جاري 520 هزار دانش آموز در شاخه كاردانش مشغول تحصيل هستند كه اين آمار در سال تحصيلي آينده  به 545 نفر افزايش مي يابد.

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر 455 نفر بزرگسال در شاخه كاردانش مشغول تحصيل هستند ، از اختصاص 70 ميليارد ريال اعتبار براي تجهيز و بهينه سازي كارگاه هاي هنرستان هاي كاردانش در سال تحصيلي جاري خبر داد و گفت : براي استاندارد سازي هنرستانهاي كشور بيش از سه برابر مبلغ اختصاص يافته نياز است.

مدير كل دفتر آموزش و پرورش كار دانش اظهار كرد : در سال تحصيلي جاري استانداردهاي رشته هاي صنايع خودرو ،  فن آوري اطلاعات و ارتباطات ، عمران و ساختمان سازي و برق و الكترونيك متناسب با بازار كار تغيير مي كند و به همين دليل بيشتر اعتبارات اختصاص يافته  به شاخه كاردانش به اين رشته ها اختصاص مي يابد.

کد مطلب 130024

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