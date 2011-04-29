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۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۵۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

واکنش به احتمال ریاست میرزاده بر دانشگاه آزاد/ هیئت امنا رئیس را معرفی می‌کند

واکنش به احتمال ریاست میرزاده بر دانشگاه آزاد/ هیئت امنا رئیس را معرفی می‌کند

حمید میرزاده دبیر هیئت موسس دانشگاه آزاد که گفته می شود گزینه اصلی برای ریاست دانشگاه آزاد خواهد بود گفت: ابتدا باید هیئت امنای دانشگاه آزاد تشکیل شود سپس درباره گزینه های اصلی ریاست بر این دانشگاه صحبت کرد.

حمید میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: ترکیب هیئت امنای دانشگاه آزاد در حال حاضر تکمیل شده است. وقتی جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد تشکیل شد درباره رئیس این دانشگاه هم تصمیم می گیرد. هیئت امنای دانشگاه آزاد هر تصمیمی بگیرد بالاخره گزینه اش برای ریاست دانشگاه را به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می کند.

میرزاده در پاسخ به اینکه آیا آمادگی پذیرش ریاست دانشگاه آزاد را دارد گفت: درباره این موضوع در شرایطی که هنوز هیئت امنای دانشگاه با ترکیب جدید تشکیل نشده است نمی توانم صحبت کنم.

کد مطلب 1300245

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