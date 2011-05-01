روشنایی بوستان ولایت با استفاده از انرژی خورشیدی تأمین می شود

علی محمد مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر در استان تهران افزود: 370 گونه گیاهی در بوستان ولایت کاشته شده و آبیاری فضای سبز آن به صورت قطره ای و بارانی به انجام می رسد.

وی در مورد وضعیت احداث بوستان نیز اظهار داشت: در پی تشریف فرمایی مقام معظم رهبری به محل پادگان سابق قلعه مرغی و دستور ایشان، عملیات عمرانی احداث بزرگترین پارک منطقه ، به مساحت 300 هکتار آغاز و مقرر شد فاز نخست آن به مساحت 70 هکتار تا سوم خردادماه امسال برای استفاده شهروندان به بهره برداری برسد.

بهره برداری از 70 هکتار تا سوم خرداد

این مسئول ادامه داد: در حالی که کمتر از یک ماه به افتتاح فاز نخست پروژه بوستان ولایت باقی مانده، دو هزار کارگر به صورت شبانه روزی در این مجموعه مشغول کار هستند و پروژه بیش از 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا سوم خرداد 70 هکتار آن به بهره برداری می رسد.

مختاری در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون 370 گونه گیاهی مثمر و غیر مثمر در بوستان ولایت کاشته شده، گفت: انواع درختان فصلی، درختچه و گیاهان مقاوم، سازگار و ماندگار در این بوستان کاشته شده که از آن جمله می توان به کاشت درختان توت، زیتون و چنار اشاره کرد.

فضای سبز بوستان ولایت به صورت قطره ای و بارانی آبیاری می شود

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران در مورد سیستم آبیاری بوستان ولایت نیز بیان داشت: فضای سبز بوستان ولایت، به صورت قطره ای و بارانی آبیاری می شود و بر خلاف سایر پروژه ها در بوستان ولایت، عملیات احداث فضای سبز و کارهای عمرانی همزمان صورت می گیرد.

وی در ادامه افزود: همزمان با تجهیز کارگاهها، عملیات عمرانی پارک ولایت در 7 جبهه کاری و با بهره مندی از دهها دستگاه سنگین و صدها نفر نیروی انسانی آغاز شده و هم اکنون این نیروها در دو شیفت کاری 12 ساعته، روز و شب به فعالیت مشغولند تا 70 هکتار رینگ سبز این مجموعه در روز سوم خرداد به بهره برداری برسد.