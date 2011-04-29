به گزارش خبرگزاری مهر، معاون آموزش حوزه‌های علمیه خواهران صبح جمعه در حاشیه برگزاری این المپیاد در گفتگو با خبرنگاران تعداد راه‌یافتگان به مرحله نهایی المپیاد علمی حوزه‌های علمیه خواهران را 328 نفر دانست و افزود: این طلاب در شش گروه در آزمون نهایی این المپیاد شرکت کردند.



حجت‌الاسلام سید مهدی حسینی با بیان اینکه این المپیاد در میان طلاب مشغول به تحصیل در سطح دو (کارشناسی) برگزار می‌شود، بیشترین شرکت‌کنندگان در این آزمون را مربوط به پایه دوم با 139 نفر عنوان کرد و افزود: به جز این گروه، شرکت‌کنندگان پایه سوم با 38 نفر و شرکت‌کنندگان پایه چهارم با 40 نفر نیز در این آزمون حضور دارند.



معاون آموزش حوزه‌های علمیه خواهران با بیان اینکه آزمون این گروه‌ها به صورت عمومی طراحی می‌شود، اضافه کرد: شرکت‌کنندگان پایه پنجم به سه گروه تخصصی تقسیم شده‌اند که شامل گروه ادبیات عرب با 50 نفر، فقه و اصول با 25 نفر و فلسفه و کلام با 18 نفر می‌شود.



وی با بیان اینکه نفرات اول تا سوم مرحله کشوری گروه‌های تخصصی المپیاد علمی خواهران طلبه از شرکت در آزمون مربوطه در آزمون ورودی سطح سه (کارشناسی ارشد) معاف خواهند بود، افزود: این عده از طلاب در اولویت‌های تدریس نیز قرار دارند.



حجت‌الاسلام حسینی با بیان اینکه استان اصفهان با 59 طلبه بیشترین راه‌یافتگان به مرحله کشوری را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: آزمون مرحله کشوری المپیاد علمی خواهران طلبه ساعت 10 روز جمعه 9 اردیبهشت برگزار شد و طی آن شرکت‌کنندگان طی 120 دقیقه به 100 سئوال چهار گزینه‌ای پاسخ خواهند داد.



وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه اینترانت ثبت نام و گزارش‌گیری المپیاد علمی حوزه‌های علمیه خواهران تصریح کرد: نتایج نهایی این المپیاد روز 24 اردیبهشت‌ماه از طریق همین سامانه اعلام خواهد شد.



معاون آموزش حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به اینکه المپیاد علمی خواهران طلبه در سه مرحله مدرسه‌ای، منطقه‌ای و کشوری برگزار می‌شود، یادآور شد: در مرحله مدرسه‌ای 4هزار و 597 نفر در این آزمون شرکت کردند که از میان آنها هزار و 991 نفر با کسب 60 درصد امتیاز به مرحله منطقه‌ای راه یافتند.



وی حدنصاب لازم برای راهیابی از مرحله منطقه‌ای به مرحله کشوری این المپیاد را کسب 70 درصد امتیاز برشمرد و خاطرنشان ساخت: 328 نفر توانستند این حدنصاب را به دست آورند که امروز به رقابت پرداختند.



حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به اینکه المپیاد علمی سراسری حوزه‌های علمیه خواهران امسال برای دومین سال برگزار می‌شود، یادآور شد: با وجود ارتقاء سطح علمی سئوالات مرحله منطقه‌ای این آزمون، تعداد راه‌یافتگان به مرحله کشوری افزایش چشمگیری یافته است به گونه‌ای که از 156 نفر در سال گذشته به 328 نفر در سال جاری رسیده است و این موضوع از رشد علمی طلاب حکایت دارد.

