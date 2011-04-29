به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، ظهر جمعه و با حضور غلامعلی حداد عادل، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های مختلف استان اصفهان، کلنگ اجرای بنیاد فرهنگی اصفهان و شیخ بهایی به زمین زده شد تا اصفهان در روز شوراها، شاهد یک رخداد فرهنگی قابل تامل به منظور باز زنده سازی تاریخ پر از افتخار خود باشد.

این مجموعه فرهنگی در مقابل موزه هنرهای معاصر شهر اصفهان و با همکاری متقابل شهرداری، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و خیرین کتابخانه ساز احداث می‌شود.

کلنگ مجموعه فرهنگی اصفهان و شیخ بهایی به مناسبت هفته اصفهان به زمین خورد چرا که بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در سال 84، روز سوم اردیبهشت ماه مصادف با سالروز ولادت شیخ‌بهایی به عنوان روز اصفهان نام‌گذاری شد.

در سال جاری و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته، روز سوم اردیبهشت ماه به نام اصفهان، شیخ بهایی، هنر و معماری اسلامی، چهارم اردیبهشت ماه با نام اصفهان، فرهنگ و تمدن و شهر اسلامی، دوشنبه پنجم اردیبهشت به نام اصفهان، ایثار، جهاد و تعالی ارزش‌ها، سه‌شنبه ششم اردیبهشت به نام اصفهان، بصیرت، نشاط معنوی و سلامت جسمانی، هفتم اردیبهشت به نام اصفهان، میراث فرهنگی و گردشگری و شهر جهانی، هشتم اردیبهشت به نام اصفهان، شهر زیبای خدا و شهروند نمونه، جمعه مصادف با نهم اردیبهشت به نام اصفهان، شوراها و مردم‌سالاری دینی، شنبه دهم اردیبهشت به نام اصفهان، پیشرفت و آبادانی و جهاد خدمت رسانی، یازدهم اردیبهشت به نام اصفهان، کار و ابتکار و جهاد اقتصادی و دوشنبه مصادف با دوازدهم اردیبهشت به نام اصفهان، علما و اندیشمندان و نهضت علمی نامگذاری شده است.