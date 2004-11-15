برهم صالح : برگزاري انتخابات سراسري در عراق چالشي بزرگ خواهد بود

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه ، وي درمصاحبه با روزنامه گاردين انگليس با توجه به نزديك شدن به ايام انتخابات وتشريح اوضاع كنوني اظهار داشت : بنابراين بايد با نزديك شدن به زمان برگزاري انتخابات اوضاع عراق با سازمان ملل متحد وكميته مستقل انتخاباتي مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد .

معاون نخست وزير موقت عراق با بيان اينكه زمان آن فرا رسيده است گفتگوهاي واقعي و حقيقي بين دولت موقت عراق و سازمان ملل و كميته مستقل انتخاباتي براي بررسي وضعيت كنوني عراق صورت گيرد افزود: اما اختلافات نيزبيش ازهمه خطرناك است.

برهم صالح خاطر نشان ساخت: اميدواريم بتوانيم درمناطق آشوب زده كه به كانون تجمع نيروهاي خارجي وشورشيان تبديل شده آرامش و امنيت را برقرار كنيم زيرا به طورحتم تمام شهروندان عراقي مي خواهند از حق اساسي خود در انتخاب دولتشان استفاده كنند و اين حقي است كه مدت زمان طولاني است كه مردم عراق از آن محروم مانده اند.

وي ياد آورشد : اجراي انتخابات آزاد و عادلانه در زمان مقرر تعهدي است كه ما به مردم عراق داده ايم وبه آن پايبند هستيم.

لازم به ذكر است كه بر اساس اعلام قبلي قراراست انتخابات سراسري عراق در ژانويه 2005 به منظورانتخاب اعضاي انجمن ملي و شوراهاي منطقه اي و پارلماني با حضورتمامي مردم اين كشور در سراسر اين كشوربرگزار شود.