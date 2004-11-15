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۲۵ آبان ۱۳۸۳، ۱۳:۱۲

عضو كميسيون صنايع ومعادن مجلس در گفتگو با " مهر" :

صاحبان خودروهاي فرسوده ، توان مالي تغيير خودروهاي خود را ندارند

عضو كميسيون صنايع ومعادن مجلس با بيان اينكه فردا مساله خروج خودروهاي فرسوده در كميسيون صنايع و معادن مطرح خواهد شد ، گفت: صاحبان خودروهاي فرسوده دغدغه اصلي مجلس در طرح خروج خودروهاي فرسوده هستند چراكه خودروهاي فرسوده تنها وسيله امرار معاش بسياري از صاحبان اين خودروها هستند.

بهرام حبيبي درگفتگو باخبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاكيد بر اينكه بيشتر نمايندگان مجلس با طرح خروج خودروهاي فرسوده موافق هستند ، افزود : بايد تمهيدات ويژه اي  براي صاحبان خودروهاي فرسوده در نظر گرفته شود تا وضع معيشتي آنها بامشكل مواجه نشود.

وي با اشاره به اينكه مجلس تلاش مي كند تا امتيازاتي را براي صاحبان خوردوهاي فرسوده درنظر بگيرد ، گفت : خودروهاي فرسوده موجب آلودگي و همچنين مصرف بيش از حد انرژي در كشور مي شوند كه بايد هر چه سريعتر درباره خروج اين نوع خودروها اقدام شود.

عضو كميسيون صنايع ومعادن مجلس اظهار داشت :  حل مشكل معيشتي صاحبان خودروهاي فرسوده فردا در كميسيون صنايع و معادن مطرح شده و تمهيداتي براي صاحبان اين نوع خودروها در نظر گرفته خواهد شد . 

کد مطلب 130029

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