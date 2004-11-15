صاحبان خودروهاي فرسوده ، توان مالي تغيير خودروهاي خود را ندارند

بهرام حبيبي درگفتگو باخبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاكيد بر اينكه بيشتر نمايندگان مجلس با طرح خروج خودروهاي فرسوده موافق هستند ، افزود : بايد تمهيدات ويژه اي براي صاحبان خودروهاي فرسوده در نظر گرفته شود تا وضع معيشتي آنها بامشكل مواجه نشود.

وي با اشاره به اينكه مجلس تلاش مي كند تا امتيازاتي را براي صاحبان خوردوهاي فرسوده درنظر بگيرد ، گفت : خودروهاي فرسوده موجب آلودگي و همچنين مصرف بيش از حد انرژي در كشور مي شوند كه بايد هر چه سريعتر درباره خروج اين نوع خودروها اقدام شود.

عضو كميسيون صنايع ومعادن مجلس اظهار داشت : حل مشكل معيشتي صاحبان خودروهاي فرسوده فردا در كميسيون صنايع و معادن مطرح شده و تمهيداتي براي صاحبان اين نوع خودروها در نظر گرفته خواهد شد .