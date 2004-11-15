هيات رييسه بوكس امروز تشكيل مي شود

به گزارش خبرنگار "مهر" جلسه هيات رييسه بوكس امروز طبق معمول هفته هاي گذشته در محل فدراسيون بوكس برگزار خواهد شد و در اين جلسه در خصوص زمان جلسه بعدي اعضاي كميته فني تصميم گيري خواهد شد.

البته چندان بعيد به نظر نمي رسد در همين جلسه مربيان تيم ملي با نظراعضاي هيات رييسه انتخاب شوند. احمد ناطق نوري پيش از اين به اعضاي كميته فني توصيه كرده بود كه در انتخاب مربيان به جوانگرايي توجه داشته باشند. محمدرضا صمدي واكبراحدي مربيان مورد نظر فدراسيون به حساب مي آيند.

