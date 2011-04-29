فنی و حرفه ای در راس امور آموزشی مدارس قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اکبر حلیمی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران کرجی در مصلای نماز جمعه این شهر اظهار داشت: با حرکت شتابان کشور به سمت صنعتی شدن نیاز به فنی و حرفه ای بیش از پیش احساس می شود و در این بین سهم آموزش و پرورش بسیار کلیدی است.

وی افزود: باید به گونه ای برنامه ریزی شود که آموزش فن جزو امور اجباری در مدارس قرار گیرد تا دانش آموزان پس از فارغ التحصیلی قادر به انجام حرفه باشند.

حلیمی ادامه داد: حتی اگر دانش آموزان وارد دانشگاه نیز بشوند که امروزه این اتفاق بسیار نزدیک است و تقریبا همه به دانشگاه می روند دانستن یک فن برای یک فارغ التحصیل دیپلمه بسیار کارآمد خواهد بود.

اغلب تحصیل کردگان فنی و حرفه ای سریع وارد بازار کار می شوند

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز تصریح کرد: آمارها نشان می دهد بخش عمده تحصیل کردگان فنی و حرفه ای کشور سریع وارد بازار کار می شوند و زودتر از دانشگاه رفته ها به کسب درآمد دست می یابند.

حلیمی یادآور شد: تاکید بر آموزشهای فنی و حرفه ای به معنای نادیده گرفتن سایر رشته ها نیست زیرا هر کدام در جای خود حائز اهمیت است اما لزوم فراگیری یک فن در دوره تحصیل برای همه رشته های تحصیلی دانش آموزان کارآمد و در آینده کارساز خواهد بود.

البرز نیازمند مدارس بیشتر استعدادهای درخشان است

وی در ادامه بر لزوم توجه بیشتر به استعدادهای درخشان تاکید و اشاره کرد: ایجاد مدارس استعدادهای درخشان بیشتر در استان البرز بسیار ضروری است زیرا هم اکنون تنها 5 مدرسه استعدادهای درخشان در البرز وجود دارد که کافی نیست.

حلیمی در ادامه از برگزاری برنامه های ویژه روز معلم در استان البرز خبر داد و گفت: علاوه بر برنامه ای مختلف در شهرستانهای استان برنامه متمرکزی روز 13 اردیبهشت ماه باحضور معلمان استان برگزار خواهد شد که مسئولان ارشد البرز نیز در آن حضور خواهند داشت.

جلب رضایت معلمان اولویت تلاشهای مسئولان است

وی خاطرنشان کرد: پیگیری مطالبات معلمان و شناسایی و حل مشکلات آنان از اولویتهای آموزش و پرورش البرز است و امید است با حمایت مسئولان کشوری رضایت این قشر فرهیخته و زحمتکش بیش از پیش فراهم شود.

حلیمی در ادامه از آغازبکار دانشگاه فرهنگیان در کرج خبر داد و گفت: کارهای مقدماتی راه اندازی دانشگاه فرهنگیان البرز به پایان رسیده و این دانشگاه آماده آغاز فعالیت است.

دانشگاه فرهنگیان از اول مهر در البرز دانشجو می پذیرد

وی خاطرنشان کرد: این دانشگاه از اول مهر سال جاری اقدام به پذیرش دانشجو خواهد کرد تا بیش از پیش در راستای ارتقای آموزش معلمان گام برداشته شود.

حلیمی همچنین از تقدیر از چند تن از معلمان کرجی در مراسم کشوری با حضور رئیس جمهوری خبری داد.

وی خاطرنشان کرد: چند نفر از معلمان برگزیده کشوری از شهرستانهای مختلف استان البرز هستند که این امر علاوه بر آنکه برای مردم و مسئولان استان افتخار است نشان دهنده کیفیت کار معلمان و تعهد آنان به شغل و مسئولیتشان است.

اندیشه های مطهری نسل به نسل منتقل می شود

حلیمی هچنین با گرامیداشت یاد معلم شهید استاد مطهری خواهان اشاعه نگرشهای شهید مطهری در جامعه و الگوگیری معلمان از وی شد و گفت: استاد مطهری یگانه معلمی است که اندیشه و ارزشهای او نسل به نسل منتقل خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش کرج همچنین با یادآوری تلاشهای خیرین مدرسه ساز برای حل مسائل فضاهای آموزشی استان یادآور شد: برغم تلاشهای این قشر و نیز حمایتهای دولت استان نیازمند مدارس و فضاهای آموزشی بسیاری است که تلاش می کند با جذب کمکهای خیرین و حمایت دولت نسبت به رفع آنها اقدام کند.

وی خیرین را انسانهای ارزشمندی خواند که باقیات و صالحات آنها ابدی است و نامشان را جاودان خواهد کرد.