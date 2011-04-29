16 هزار پرونده تخلفات صنفی در کرمان رسیدگی شد

مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان در خصوص طرح تنظیم بازار استان بعد از هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: از زمان طرح مذکور، این اداره کل در سه بخش کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز تعداد 15 هزار و 640 پرونده وارده از 16 هزار و 111 پرونده را تعیین و تکلیف کرده است.

وی ضمن اشاره به اینکه شعب رسیدگی اداره کل علاوه بر رسیدگی به کل پرونده های وارده بعد از اجرای قانون فوفق الذکر، بخشی از پرونده های مانده قبل را تعیین و تکلیف کردند که مبلغ محکومیت این افراد بالغ بر 462 میلیارد و 156 میلیون ریال است.

مختاری خاطر نشان کرد: در راستای هدفمندی یارانه ها به دنبال حفظ آرامش بازار هستیم و در این راستا تمام تلاش خویش را می کنیم تا اگر عده ای در این موقعیت به دنبال سوء استفاده باشند با جدیت با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

این مسئول افزود: اداره کل کرمان نسبت به سال 89 از آمادگی بالاتری در برخورد با عوامل سود جو دارد و مصمم تر از سال قبل پیگیری خواهد کرد .