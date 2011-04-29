نمایشگاه مجازی جشنواره خوشنویسی رضوی در یزد رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، در این نمایشگاه مجازی بیش از 300 اثر راه یافته به نمایشگاه دوره هشتم جشنواره خوشنویسی رضوی یزد در هشت سالن برای علاقمندان به نمایش گذاشته شده است و آثار دوره های قبل نیز به تدریج در اتاق های نمایشگاه در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

این نمایشگاه مجازی پس از مذاکره با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در راستای بهره گیری نظرات و تجربه های هنرمندان و خوشنویسان اسلامی خارج از کشور و استفاده حداکثری هنرمندان داخل کشور از ظرفیتهای هنری جشنواره ملی خوشنویسی رضوی یزد راه اندازی شده است.

همچنین این نمایشگاه مجازی شامل چند اتاق با معماری سنتی است که بافت تاریخی و اسلامی شهر دارالعباده یزد را در ذهن بازدید کنندگان جلوه گر می کند.