اعلام نتايج نهايي پذيرفته شدگان رشته هاي نيمه متمركز ؛ اواخر آذر ماه

دكتر حسين پور كاظمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : پس ازانتخاب رشته داوطلبان پذيرفته شده در رشته هاي نيمه متمركز آزمون سراسري ، اسامي چند برابر ظرفيت آنها اعلام شد كه پس از مراحل مصاحبه و آزمون عملي ، اواخر آذرماه اسامي پذيرفته شدگان نهايي اعلام خواهد شد.

وي افزود: در حال حاضر نتيجه نهايي برخي از رشته ها مانند نقاشي، تربيت بدني و... در حال مشخص شدن است و به محض گزارش دانشگاهها به سازمان سنجش اسامي پذيرفته شدگان اعلام خواهد شد.

گفتني است ، درمجموع 5 هزار و300 نفر در رشته هاي نيمه متمركز، دوره هاي روزانه وشبانه دانشگاهها وهمچنين 2 هزار نفر نيز در دوره هاي پيام نور و مراكز تربيت معلم پذيرفته خواهند شد.

دكتر حسين پور كاظمي با اشاره به ثبت نام آزمون دانشگاه علمي كاربردي اظهار داشت : ثبت نام آزمون ورودي اين دانشگاه از روز 20 آبان ماه آغاز شده و تا روز اول آذر ماه ادامه خواهد يافت كه تمديد مهلت ثبت نام داوطلبان نيز بستگي به درخواست دانشگاه خواهد داشت .