شرایط سوریه برای زائران ایرانی بحرانی نیست/ تمهیدات امنیتی

حجت الاسلام مهدی شهسواری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تحرکات اخیر در سوریه و امکان اقدامات تروریستی علیه زائران ایرانی گفت: تا کنون هشدار یا نامه ای از سوی وزارت امور خارجه به سازمان حج مبنی بر عدم اعزام زائر و یا انجام اقدامات محافظتی ارسال نشده است.
وی افزود: البته شرایط موجود در سوریه موجب کاهش تعداد زائران شده است چون خود زائران مقتضیات این کشور و شرایط را می سنجند.
مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت اظهار داشت: البته سازمان حج اقداماتی برای امنیت زائران ایرانی در سوریه انجام داده است ولی در صورت لزوم اقدامات شدید محافظتی از زائران بکار گرفته می شود.
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