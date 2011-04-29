شرایط سوریه برای زائران ایرانی بحرانی نیست/ تمهیدات امنیتی

مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت با بیان اینکه مسئولیت بررسی امنیت منطقه و عتبات عالیات با وزارت امور خارجه است گفت: هنوز از سوی این وزارتخانه توصیه ای به سازمان حج نشده و شرایط سوریه برای زائران ایرانی بحرانی نیست.