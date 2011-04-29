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۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۴۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

شرایط سوریه برای زائران ایرانی بحرانی نیست/ تمهیدات امنیتی

شرایط سوریه برای زائران ایرانی بحرانی نیست/ تمهیدات امنیتی

مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت با بیان اینکه مسئولیت بررسی امنیت منطقه و عتبات عالیات با وزارت امور خارجه است گفت: هنوز از سوی این وزارتخانه توصیه ای به سازمان حج نشده و شرایط سوریه برای زائران ایرانی بحرانی نیست.

حجت الاسلام مهدی شهسواری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تحرکات اخیر در سوریه و امکان اقدامات تروریستی علیه زائران ایرانی گفت: تا کنون هشدار یا نامه ای از سوی وزارت امور خارجه به سازمان حج مبنی بر عدم اعزام زائر و یا انجام اقدامات محافظتی ارسال نشده است.

وی افزود: البته شرایط موجود در سوریه موجب کاهش تعداد زائران شده است چون خود زائران مقتضیات این کشور و شرایط را می سنجند.

مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت اظهار داشت: البته سازمان حج اقداماتی برای امنیت زائران ایرانی در سوریه انجام داده است ولی در صورت لزوم اقدامات شدید محافظتی از زائران بکار گرفته می شود.

 

کد مطلب 1300387

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