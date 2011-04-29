نخستین روستای خراسان جنوبی با انرژی خورشیدی برق دار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی عصر جمعه در مراسم افتتاح این پروژه اظهار داشت: با نصب 14 سیستم خورشیدی 14 خانوار این روستا از نعمت برق برخوردار شدند.

محمد علی ضامن خاطرنشان کرد: برای برق رسانی به روستای خوشنری 140 میلیون تومان از محل اعتبارات شرکت توانیر سرمایه گذاری شده است.

وی قدرت طراحی شده برای هر سیستم خورشیدی در این روستا را 1.1 کیلو وات ذکر کرد و یادآور شد: این میزان انرژی، برق یخچال، تلویزیون، کولر، پنکه و روشنایی اهالی روستا را تامین می کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی فاصله روستای خوشنری تا شبکه اتصال برق را 24 کیلومتر عنوان کرد و گفت: برق رسانی به این روستا از طریق شبکه نزدیک به 450 تا 500 میلیون تومان هزینه در بر داشت.

ضامن استفاده از انرژی تجدیدپذیر در راستای حفظ محیط زیست و صرفه جویی در هزینه ها را از دلایل استفاده از انرژی خورشیدی برای برق رسانی به این روستا اعلام کرد.

روستای خوشنری در 65 کیلومتری شهرستان سرایان در استان خراسان جنوبی واقع است.