پرده عشق مراحل پاياني تدوين را سپري مي كند

جمال شورجه در گفت و گو با خبرنگار هنري" مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت: اين اثر در دو مرحله تهيه و توليد شده است. بخشي از اين اثر در لندن (پايتخت كشور انگلستان) تصويربرداري شده و قسمت هايي از آن در تهران و اصفهان به انجام رسيده است كه بر اساس پيش بيني هاي انجام شده ابتدا مجموعه تلويزيوني آن كه اكنون مرحله تدوين را به پايان مي برد، آماده پخش از تلويزيون مي شود و سپس فيلم سينمايي كه از آن تهيه شده است براي اكران عمومي در سالن هاي سينماي كشور ارايه خواهد شد.

وي با تاكيد بر اين مطلب كه اين اثر در شرايطي ويژه و با زحمت و تلاش فراواني به سرانجام رسيده است، افزود: اين كار از نظر پشتيباني در شرايط خوبي صورت گرفت، اما با اين وجود كاري سخت و دشوار بود. چون تدارك و تهيه بودجه و امكانات فني براي فعاليت دست اندر كاران توليد در 2 شهر مختلف كشور و يك كشور خارجي، كاري بسيار دشوار است كه به مدد همكاري همه عوامل توليد ميسر شد.

مجموعه تلويزيوني « پرده عشق» كه به همت گروه معارف شبكه دو سيما توليد شده است، داستان هنرمند و جانبازي شيميايي به نام استاد مهدوي است كه به كشيدن پرده هاي مذهبي اشتغال دارد. وخيم شدن حال اين نقاش و همزماني آن با برپايي نمايشگاهي از پرده هاي نقاشي شده وي در لندن، مهدوي را به همراه همسرش راهي سفر به كشور انگلستان مي كند. حضور در نمايشگاه و ملاقات وي با پسرش كه دانشجوي مقيم انگلستان است، باعث ايجاد اتفاقاتي مي شود كه محور اصلي داستان را تشكيل مي دهد.

در اين اثر سعيد نيكپور، پروانه معصومي، محمد صادقي، احمد نجفي، مجيد مظفري، پويا اميني، شبنم قلي خاني، تينا قطبي، افشين نخعي، رضا بنفشه خواه و سحر قميشي از جمله بازيگران ايراني اثر هستند. همچنين جان كوگان، جانسون ويلكينسون، كارول كرينفلين، ماري ريني، نيل تود، ليود موريس و پل مكينلي از بازيگران انگليسي مجموعه به شمار مي روند.

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