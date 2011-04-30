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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۱۷

در صنایع دستی و گردشگری/

1600 شغل در چهار محال وبختیاری ایجاد می شود

1600 شغل در چهار محال وبختیاری ایجاد می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: کارشناس اشتغال و تسهیلات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری از تعهد ایجاد اشتغال یک هزار و 650 نفری طی سال جاری در حوزه صنایع دستی و گردشگری و میراث فرهنگی خبر داد.

حمید رضا ملکوتی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: یک هزار و 200 شغل در حوزه صنایع دستی  و 450 شغل در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی ایجاد خواهد شد.

وی ایجاد اشتغال در حوزه صنایع دستی را شامل بسط و گسترش نمد مالی، گیوه دوزی، صنایع دستی عشایر، صنایع چوب ، بافته های داری و .... عنوان کرد و بیان داشت: در بخش گردشگری ایجاد اشتغال مولد در تجهیز مجتمع های تفریحی سیاحتی ، هتل ها، محل های اقامتی ،مجموعه پذیرای و... دیده شده است.
 
کارشناس اشتغال و تسهیلات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهار محال و بختیاری با تاکید بر اینکه در سال گذشته 100 درصد مازاد بر سهمیه تعیین شده اشتغال این اداره کل تحقق یافته، اذعان داشت: ایجاد اشتغال بر اساس فرایند آموزش  و تسهیلات بانکی صورت گرفته است.
 
ملکوتی تصریح کرد: در سال گذشته 960 میلیون تومان در بخش گردشگری برای ایجاد اشتغال پرداخت شده است.
 
 
کد مطلب 1300426

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