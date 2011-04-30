1600 شغل در چهار محال وبختیاری ایجاد می شود

حمید رضا ملکوتی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: یک هزار و 200 شغل در حوزه صنایع دستی و 450 شغل در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی ایجاد خواهد شد.

وی ایجاد اشتغال در حوزه صنایع دستی را شامل بسط و گسترش نمد مالی، گیوه دوزی، صنایع دستی عشایر، صنایع چوب ، بافته های داری و .... عنوان کرد و بیان داشت: در بخش گردشگری ایجاد اشتغال مولد در تجهیز مجتمع های تفریحی سیاحتی ، هتل ها، محل های اقامتی ،مجموعه پذیرای و... دیده شده است.

کارشناس اشتغال و تسهیلات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهار محال و بختیاری با تاکید بر اینکه در سال گذشته 100 درصد مازاد بر سهمیه تعیین شده اشتغال این اداره کل تحقق یافته، اذعان داشت: ایجاد اشتغال بر اساس فرایند آموزش و تسهیلات بانکی صورت گرفته است.

ملکوتی تصریح کرد: در سال گذشته 960 میلیون تومان در بخش گردشگری برای ایجاد اشتغال پرداخت شده است.



