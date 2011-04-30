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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۵۸

1400 کیلوگرم ماهی فلسدار غیر مجاز در گیلان کشف شد

1400 کیلوگرم ماهی فلسدار غیر مجاز در گیلان کشف شد

رشت - خبرگزاری مهر: فرمانده یگان حفاظت شیلات گیلان از کشف هزار و 422 کیلوگرم ماهی فلسدار غیر مجاز در استان خبر داد.

سرهنگ حسین حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پرسنل یگان حفاظت شیلات چابکسر با هماهنگی فرماندهی یگان حفاظت شیلات گیلان و نیروی انتظامی رودسر و با کسب دستور قضایی و ایجاد ایست بازرسی در منطقه گلوگاه چابکسر در اردیبهشت ماه سال جاری موفق به کشف این مقدار ماهی شدند.

وی خاطر نشان کرد: این یگان تعداد سه دستگاه خودروی عبوری نیسان و پیکان وانت در مجموع به مقدار هزار و 422 کیلوگرم ماهی فلسدار غیر مجاز را که از استان مازندران به صورت عمده به سمت گیلان حمل می شد را توقیف کنند.

فرمانده یگان حفاظت شیلات گیلان گفت: در این راستا شش نفر از متهمان دستگیر که پس از صورتجلسه و تشکیل پرونده برای برخورد قانونی به دادگاه معرفی شدند.

وی افزود: منابع و ذخایر آبزی به عنوان منابع طبیعی تجدید شونده طی چند دهه گذشته با توجه به پیشرفت های گوناگون در حوزه های مختلف از جمله صید و صیادی که باعث افزایش فرصت و امکان دسترسی به ذخایر با ارزش آبزی شده است، از سوی عوامل انسانی تحت فشار بیشتری قرار گرفته و بهره برداری غیر مسئولانه و ناکارآمدی برخی روشهای مدیریتی و غیره باعث روند کاهش این نعمت الهی شده است.

حسن پور گفت: در کنار زحمات فراوان مهندسان و کارشناسان که از طریق تکثیر و رها سازی گونه های مختلف آبزیان کوشش دارند، امر حفاظت و پاسداری از ذخایر موجود آبزیان نقش غیرقابل انکاری است.

وی ادامه داد: در سالهای گذشته و حال یگان حفاظت تنها نهاد حفاظت کننده از دریا و ذخایر ارزشمند آن با تمام وجود و با بکارگیری کلیه امکانات در دست و با داشتن پرسنلی پر تلاش و ایثارگر به صورت شبانه روزی با عوامل برداشت کننده غیر قانونی از ذخایر و به جهت حمایت از صیادان که در چهار چوب قانون فعالیت صیادی دارند و برای بهره مندی آنان از برداشت مسئولانه، مصمم است که با انجام وظایف خود هدف دولت خدمتگذار را در بخش صنایع شیلاتی تحقق بخشد.

کد مطلب 1300433

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