بهروز توكلي : همه ناشران به چپاول " نويسنده " راضي نمي شوند / هيچكس تا امروز از چگونگي رابطه ي ناشر و نويسنده حرفي نزده است

اين نويسنده در گفت و گو با خبرنگار كتاب مهر ، با بيان مطلب فوق افزود : يك نويسنده و شاعر معمولا در طول عمر خود ، بيشتر از چند كتاب و اثر شاخص نمي تواند خلق كند ، اما متاسفانه تلاش هاي او به نفع ناشران و سودجويان عرصه ي نشر مصادره مي گردد و بدون اين كه حاصلي به او برسد ، عمر ادبي اش به اتمام نزديك مي شود.

بهروز توكلي كه رمان " ناردانا " را نوشته است ، در خصوص لزوم شفافيت تعامل مالي ناشران و نويسندگان كشور تصريح كرد : واقعيت اين است كه همه ما مي خواهيم " حق " يكديگر را ناديده بگيريم ، ناشر رعايت حال نويسنده را نمي كند ، نويسنده هم در مواقعي راضي نمي شود كه ناشر به توفيقي برسد ، نتيجه ي اين عدم تفاهم ، همين وضع نابساماني است كه مي بينيم.



عده ي زيادي از نويسندگان و مبدعان ادبي ما در وضع بسيار دشواري روزگار مي گذرانند و درست نيست در اين وانفسا ، برخي هم به اسم ناشر پيدا شوند و آنها را از حق قانوني شان محروم نمايند.

نام گوينده : بهروز توكلي

اين رمان نويس اظهار داشت : واقعا من تعجب مي كنم كه در كشوري فرهنگي مانند ايران ، تا امروز كسي نيامده است راجع به قراردادها ، چگونگي تعامل مالي و اداري نويسندگان و ناشران و مسائلي در اين خصوص صحبت كند و قانوني مدون و منتشر شود .بهروز توكلي ياد آور شد : گرفتاري هاي عديده اي بر سر راه نويسندگان است ، البته نمي خواهم بگويم كه ناشران ما هيچ مشكلي ندارند ، برخي از آنها واقعا قصد آزار و چپاول نويسنده و كتاب را ندارند ، اما شرايط جامعه ي امروز ، متاسفانه ميدان را در اختيار كساني قرار مي دهد كه حق ديگران را ناديده بگيرد.وي در پايان گفت : اميدوارم كه كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ، در كنار همه اموري كه دنبال مي كند ، مسئله نشر امروز و رفاه نسبي اهل قلم ايران را هم در نظر بگيرند ، واقعا عده ي زيادي از نويسندگان و مبدعان ادبي ما در وضع بسيار دشواري روزگار مي گذرانند و درست نيست در اين وانفسا ، برخي هم به اسم ناشر پيدا شوند و آنها را از حق قانوني شان محروم نمايند.