"راه آبی ابریشم" نقطه آغاز طرح فرهنگهای فراموش شده ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، داریوش ارجمند شامگاه جمعه پس از اکران فیلم "راه آبی ابریشم" در سینمای ستاره جنوب بندرعباس در جمع خبرنگاران به قدمت شش هزار ساله فرهنگ و تمدن ایران اشاره کرد و بیان داشت: کار ما هنرمندان طرح ریشه ای بودن فرهنگ مردم ایران است و ما باید به همه دنیا بگوییم که ایرانیان صاحب علم پزشکی، علم دریانوردی و دیگر علوم بوده اند و هم اکنون نیز هستند.

این بازیگر سینما اظهار داشت: متاسفانه هنرمندان ما نتوانسته اند به خوبی قصه های تاریخی و کهن ایران را در قالب سینما و تئاتر بیان کنند و اگر هم این کار را کرده اند نشانه هایی از غرب زدگی و شرق زدگی در کار آنها دیده شده است.

خلیج فارس همانند خون در رگ 70 میلیون ایرانی جاری است

وی همچنین بار دیگر با اشاره به عظمت خلیج فارس عنوان کرد: خلیج فارس راهی برای عبور عطرناک تنفس ایران به جهان است و این خلیج بزرگ همانند خون در رگ بیش از 70 میلیون نفر ایرانی جریان دارد و هیچ قدرتی نمی تواند حتی یک حرف از آن را تغییر دهد.

ارجمند در خصوص فیلم "راه آبی ابریشم" گفت: در این فیلم به خوبی فرهنگ مردم ایران در ایجاد رابطه با دیگر کشورها به خوبی بیان شده و در واقع این فیلم نقطه آغاز یک گفتگوی طولانی برای طرح فرهنگ های فراموش شده ایران و فرهنگ های اصیل مردم ایران است.

افرادی همچون بزرگ نیا باید تکثیر شوند

وی با بیان اینکه بزرگ نیا به خوبی دین خود را به خلیج فارس ادا کرده، اظهار داشت: باید کارگردان هایی همانند بزرگ نیا در این کشور تکثیر شوند و فیلم هایی در خصوص ادبیات و مفاخر ادبی ایران بسازند.

ارجمند همچنین در مورد فیلم ناخدا خورشید گفت: این فیلم یک فیلم کلاسیک و همیشگی جنوب ایران است و ناصر تقوایی به خوبی توانسته دین خود را به فرهنگ منطقه جنوب کشور ادا کند.

وی افزود: باید به استعدادهای سینمایی جنوب کشور بیشتر توجه شود تا از میان آنها افرادی همچون ناصر تقوایی بیرون بیاید.