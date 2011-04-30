به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز این رقابتها فردا یکشنبه یازدهم اردیبهشت ماه مبارزات دو وزن 58- کیلوگرم مردان و 49- کیلوگرم زنان از ساعت 9 صبح آغاز می شود و بدون تعطیلی تا ساعت 30/16 و تا مرحله نیمه نهایی ادامه پیدا می کند. پس از آن هم مراسم افتتاحیه از ساعت 17 به مدت 90 دقیقه اجرا می شود.

با حذف دینا پوریونس از ترکیب تیم ملی بانوان، تیم ایران در روز نخست این رقابتها تنها یک نماینده دارد. یاسین اکبرنتاج در وزن دوم تنها نماینده ایران در روز اول مسابقات خواهد بود. جوانی که برای اولین بار رقابتهای قهرمانی جهان را تجربه می کند.

در وزن 58- کیلوگرم 80 تکواندوکار در جدول حضور دارند که یاسین اکبرنتاج به دلیل نداشتن رنکینگ جهانی در این وزن دور اول باید با "لی کانگ کنی" تکواندوکار کره ای الاصل تیم کانادا مبارزه کند. وی در صورت برتری باید با "ماختار نگوم" از سنگال پیکار کند.

نماینده ایران در صورت برتری در این دو دیدار باید با یکی از تکواندوکاران اردن، تاجیکستان، استرالیا یا غنا مبارزه کند. مهمترین حریف اکبرنتاج در مرحله مقدماتی نماینده اسپانیاست. " "بونیلا گونزالس" نفر اول رنکینگ جهانی که دو مدال طلای جهانی 2009دانمارک و 2010 قهرمانی اروپا را در کارنامه دارد چهارمین حریف اکبر نتاج خواهد بود.

تکواندوکار کشورمان در صورتی که موفق به شکست این تکواندوکار سرعتی و ریزنقش اسپانیایی شود برای صعود به نیمه نهایی کار دشواری پیش رو نخواهد داشت. "لیم چو هو" از کره جنوبی در مرحله نیمه نهایی حریف اکبرنتاج خواهد بود.

پیش از این تیم ملی تکواندو ایران در وزن دوم یک برنز، سه نقره و یک طلا از رقابتهای جهانی کسب کرده است. فریبرز دانش در سال 1989 یک مدال برنز، مهردادرکنی در سال 1993 یک مدال نقره، و بهزاد خداداد طی سالهای 2001 تا 2005 یک طلا و دو نقره در این وزن کسب کرده است.

اما بررسی سابقه تیم ملی در رقابتهای جهانی و جام جهانی نشان می‌دهد که نفراتی که برای اولین بار این میدان بزرگ را تجربه می کنند با انگیزه بالا به میدان رفته و موفق به کسب مدال شده اند. مهدی بی باک ،بهزاد خداداد ، فرهاد اصلانی، میثم باقری و... از این دست قهرمانان هستند.

اکبرنتاج در رقابتهای انتخابی مدعیان جدی را پشت سر گذاشته است. مدعیانی که به مراتب به لحاظ فنی در شرایط بهتری نسبت به تکواندوکارانی هتسند که در رقابتهای جهانی مقابل وی قرار خواهند گرفت.

بیستمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان با حضور 149 کشور از روز 11 تا 16 اردیبهشت ماه به میزبانی شهر گیونگجو کره جنوبی برگزار خواهد شد.