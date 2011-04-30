به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین به موجب ارزیابی معاونان و مدیران ستادی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، محمود لالوها به عنوان مدیر برتر این نهاد در سال 89 معرفی شد.

منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور با اراسل تقدیرنامه ای از خدمات موثر و ارزشمند مدیر کتابخانه های قزوین تجلیل کرد.

همچنین به دلیل تلاش های انجام شده در راستای گسترش فرهنگ کتابخوانی و ارتقاء مطالعه مفید در سطح استان قزوین، لالوها به عنوان مدیرکل نمونه فرهنگی کشور از سوی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور انتخاب شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین در ردیف پنج استان برتر فرهنگی کشور شناخته شد و از کارشناس امور فرهنگی این اداره، فاطمه محمدبیگی نیز تقدیر شد.