كاهش نرخ سود اعطايي به سپرده هاي مردم در بانك ها سرمايه گذاري مولد را افزايش مي دهد

هر چند كه نرخ سود سپرده گذاري بانكي در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور متفاوت است ، اما وجه مشترك تمامي آن ها افزايش گرايش مردم به سپرده گذاري در بانك ها و به دنبال آن كاهش سرمايه گذاري در بخش هاي مولد اقتصاد كشور است.

هم اكنون در بانك هاي دولتي نرخ سود اعطايي به سپرده گذاري در بخش صنعت 17 درصد ، خدمات 21 درصد ، مسكن 15 درصد، صادرات و كشاورزي 5/13 درصد است كه عليرغم كاهش يك درصدي سالانه آن در طول 3 سال اخير باز هم در مقايسه با ساير نقاط دنيا به ويژه كشورهاي پيشترفته به مراتب بالاست.

اين درحاليست كه نرخ سود اعطايي به سپرده گذاري ها در بانك هاي خصوصي و موسسات پولي و اعتباري هم از اين ارقام بالاتر است .

از آنجايي كه يكي از مهم ترين منابع براي افزايش سرمايه گذاري هاي مولد و بالا رفتن سطح اشتغال در كشور استفاده از پول هاي مردم محسوب مي شود، لذا جاي تاسف است كه كماكان با بالا بودن نرخ سود سپرده گذاري در بانك هاي كشور مواجه هستيم.

البته ناگفته مشخص است كه براي تعيين نرخ سود بانكي بايد نرخ سود اواراق مشاركت، بازار پولي و سياست پولي و اعتباري نيز لحاظ شود و در واقع مي توان گفت كه كاهش اين نرخ بدون در نظر گرفتن جوانب آن و به صورت بخشنامه اي هم كار اصولي نيست.

از آنجايي كه بخش عمده تنظيم سياست هاي پولي كشور بر عهده شوراي پول و اعتبار بانك مركزي است ، لذا بايستي بانك مركزي براي رسيدن به نقطه بهينه نرخ سود بانكي تلاش كند، كاري كه متاسفانه تاكنون به آن به صورت جدي پرداخته نشده است.

از طرف ديگر شواراي پول نيز با اين معضل روبروست كه با تقليل سود پرداختي به سپرده گذاري ها زمينه گرايش مردم به بكارگيري پولشان در بازار و به دنبال آن افزايش رانت فراهم مي گردد.

لذا ضروري است كه با در نظر گرفتن تمامي جوانب ذكر شده ، اقدامي اصولي براي كاهش نرخ سود به سپرده ها در بانك هاي كشور و به دنبال آن توسعه سرمايه گذاري هاي مولد در اقتصاد پديدار شود ، تا دولت ايران نيز مانند كشورهاي توسعه يافته با پرداخت سودي صرفا معادل 2 تا 3 درصد به سپرده هاي مردمي ، سرمايه آنان را به سمت فعاليت هاي توليدي و اشتغال زا سوق دهد.