چهار بازیکن گیتی پسند در تیم ملی نوجوانان فوتسال ایران

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سرمربی تیم ملی فوتسال نوجوانان ایران چهار بازیکن تیم گیتی پسند را به تیم ملی دعوت کرد.

بابک کیماسی، سیامک کیماسی، علی طلابازلی و کمیل امامی(دروازه بان) بازیکنانی هستند که از سوی سرمربی تیم ملی به اردو دعوت شده اند.

اردوی تیم ملی فوتسال نوجوانان ایران پس از برگزازی رقابت های قهرمانی کشور برگزار خواهد شد.

پیروزی تیم فوتسال نوجوانان گیتی پسند با درخشش سیامک کیماسی

تیم فوتسال نوجوانان گیتی پسند در رقابتهای قهرمانی ایران در نخستین دیدار به پیروزی دست یافت.

رقابتهای فوتسال نوجوانان ایران از روز گذشته در همدان آغاز شد و تیم گیتی پسند موفق شد در نخستین دیدار عصر دیروز (جمعه) برابر تیم میزبان به پیروزی دو بر یک دست یابد.

هر دو گل تیم گیتی پسند را در این دیدار، سیامک کیماسی به ثمر رساند.

تیم فوتسال نوجوانان گیتی پسند ظهر فردا دومین دیدار خود را در این رقابت ها برگزار می کند.

رقابتهای فوتسال نوجوانان ایران با حضور 24 تیم از سراسر ایران در شهر تویسرکان همدان برگزار می شود.