  1. استانها
  2. زنجان
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۵۹

حضور شش ورزشکار زنجانی در اردوی تیم ملی ووشو

حضور شش ورزشکار زنجانی در اردوی تیم ملی ووشو

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ووشو استان زنجان گفت: شش تن از ورزشکاران ساندا و تالو زنجان جواز حضور در اردوی تیم ملی اعزامی به مسابقات آسیایی چین را کسب کردند.

رامین موحدنیا در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان از حضور شش تن از ورزشکاران رشته ساندا و تالو در اردوی تیم ملی خبر داد و گفت: در مرحله انتخابی تیم ملی رشته های ساندا و تالو که اول اردیبهشت ماه دایر بود در بخش تالو امیر حسین سلطانی، محمد مهدی رستم خانی، دانیال ترکمندی، مهدی محمدی، حامد رستمی، هادی محمدی و محمد حسنی و در بخش ساندا به اردوی تیم ملی دعوت شدند.
 
وی ادامه داد: علی زنگنه ، علیرضا بختیاری، رضا سبحانی، افشین سلیمی و مهدی صنعتی شرکت کرده بودند که از میان این نفرات امیر حسین سلطانی، محمد مهدی رستم خانی و هادی محمدی در بخش تالو و علی زنگنه ، علیرضا بختیاری، رضا سبحانی و افشین سلیمی در بخش ساندا به اردوی تیم ملی دعوت شدند و هم اکنون تا چهاردهم اردیبهشت ماه در تهران به تمرینات خود ادامه می دهند.
 
موحدنیا افزود: هادی محمدی و مهدی صنعتی به علت مصدومیت از راهیابی به اردوی تیم ملی بازمانده و بنا به نظر فدراسیون ووشو ایران پس از طی دوره درمانی ، هادی محمدی در بخش تالو مجددا برای کسب سهمیه حضور در تیم ملی به اردوی انتخابی تیم ملی اعزام خواهد شد.

 این اردو جهت اعزام به مسابقات آسیایی چین در مرداد ماه سال جاری است.
 
کد مطلب 1300467

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها