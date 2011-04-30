حضور شش ورزشکار زنجانی در اردوی تیم ملی ووشو

رامین موحدنیا در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان از حضور شش تن از ورزشکاران رشته ساندا و تالو در اردوی تیم ملی خبر داد و گفت: در مرحله انتخابی تیم ملی رشته های ساندا و تالو که اول اردیبهشت ماه دایر بود در بخش تالو امیر حسین سلطانی، محمد مهدی رستم خانی، دانیال ترکمندی، مهدی محمدی، حامد رستمی، هادی محمدی و محمد حسنی و در بخش ساندا به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

وی ادامه داد: علی زنگنه ، علیرضا بختیاری، رضا سبحانی، افشین سلیمی و مهدی صنعتی شرکت کرده بودند که از میان این نفرات امیر حسین سلطانی، محمد مهدی رستم خانی و هادی محمدی در بخش تالو و علی زنگنه ، علیرضا بختیاری، رضا سبحانی و افشین سلیمی در بخش ساندا به اردوی تیم ملی دعوت شدند و هم اکنون تا چهاردهم اردیبهشت ماه در تهران به تمرینات خود ادامه می دهند.

موحدنیا افزود: هادی محمدی و مهدی صنعتی به علت مصدومیت از راهیابی به اردوی تیم ملی بازمانده و بنا به نظر فدراسیون ووشو ایران پس از طی دوره درمانی ، هادی محمدی در بخش تالو مجددا برای کسب سهمیه حضور در تیم ملی به اردوی انتخابی تیم ملی اعزام خواهد شد.



این اردو جهت اعزام به مسابقات آسیایی چین در مرداد ماه سال جاری است.

