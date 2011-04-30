استقلال امروز ایران مرهون امام راحل(ره) است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی صبح شنبه در مراسم زنگ روز ملی خلیج فارس در دبیرستان دخترانه نواب علیه ناحیه دو شهرستان ساری افزود: همایشی که دانش آموزان ایران اسلامی در روز ملی خلیج فارس در مدارس جشن گرفته اند به واسطه افتخار آفرینی و ارزش هایی بوده که امام راحل(ره) برای ملت ایران به ارمغان آوردند.

وی خاطر نشان کرد: استقلال سیاسی، عزت، اقتدار امروز ایران اسلامی به برکت آموزه های امام راحل(ره) و راهبری های ایشان در ادوار انقلاب بوده است.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه امروز خلیج فارس متعلق به ایران اسلامی و کشورهای همسایه است تصریح کرد: خلیج همیشه فارس همواره پیوند دهنده مودت، دوستی و مهرورزی بین کشورهای منطقه خواهد بود.

وی با بیان اینکه روز ملی خلیج همیشه فارس امسال با هفته معلم عجین شده است که این هفته یادگار استاد شهید مرتضی مطهری است.

استاندار مازندران تصریح کرد: بر همهمعلان و دانش آموزان واجب است که آموزه های شهید مطهری را سرلوحه فعالیتهای خود در امور تربیتی و آموزشی قرار دهند.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران نیز در سخنانی با تاکید بر اینکه خلیج فارس همواره در پهنه وسیع این جهان اثرگذار بوده است افزود: جایگاه خلیج فارس در دنیا بر همگان شناخته شده است.

وی با بیان اینکه ایران همواره در دفاع خلیج فارس و حفظ تمامیت ارضی خود پایبند بوده است، افزود: حفظ ارزش های ایثار، شهادت، پایمردی، استواری و جوانمردی برای دانش آموزان واجب است.