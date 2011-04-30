1000 روز در کما/ سه نوروز در بیمارستان قلب رجایی

علی انصاری فر، سرپرستار بخش جراحی مردان بیمارستان قلب شهید رجایی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح وضعیت این بیمار قلبی اشاره کرد و افزود: این بیمار که مردی 52 ساله از اهالی شمال کشور است، حدود سه سال قبل به دلیل سکته شدید قلبی و نارسایی اکسیژن به مغز در کما فرو می رود.

وی با عنوان این مطلب که همه از این بیمار قطع امید کرده اند، گفت: اخلاق پزشکی و انسانی به ما این اجازه را نمی دهد که او را رها کنیم. به طوریکه در این مدت توسط دستگاه به زندگی نباتی خود ادامه می دهد و پرسنل و تیم درمانی حتی یک لحظه او را فراموش نکرده اند.

انصاری فر ادامه داد: ماساژ، مشاوره درمانی، حمام روی تخت، تغذیه از راه لوله و... از جمله خدماتی است که به طور مداوم به این بیمار ارائه می شود.

سرپرستار بخش جراحی مردان بیمارستان قلب رجایی با تاکید بر اینکه این بیمار پس از گذشت هزار روز بستری بودن روی تخت هنوز یک سانت زخم بستر نگرفته است، تصریح کرد: این موضوع از نظر پزشکی در نوع خود کم نظیر و یک رکورد است که این مسئله حکایت از تلاشهای پرسنل و کادر درمانی بیمارستان دارد که او را رها نکرده اند.

وی با اعلام این مطلب که از همان روز اول تا کنون خانواده بیمار او را فراموش کرده اند، افزود: فقط هرچند ماه یک بار سری به او می زنند و می روند.

انصاری فر با اشاره به هزینه های سرسام آور بستری بیمار در بخش ICU ، گفت: هزینه یک شب ICU در بیمارستان دولتی 90 هزار و خصوصی 700 هزار تومان است. هزینه هایی که تاکنون برای این بیمار هزینه شده است با تعرفه های دولتی 75 میلیون تومان شده است که اگر در بیمارستان خصوصی بود، یک رقم نجومی می شد.

وی افزود: تمامی هزینه ها توسط بیمارستان قلب شهید رجایی تقبل شده و خانواده اش حتی یک ریال هم نداده اند.

سرپرستار بخش جراحی مردان بیمارستان قلب شهید رجایی در ارتباط با وضعیت این بیمار، گفت: همه از او قطع امید کرده اند اما به لحاظ اخلاق پزشکی و انسانی ما به خود اجازه نمی دهیم او را از دستگاه جدا کنیم.