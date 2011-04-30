به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، صباح محمدی شامگاه جمعه در مراسم تجلیل از شوراهای برتر شهر و روستاهای کردستان، اظهار داشت: به دلیل ضعف در قوانین و نگاه تعدادی از مدیران، شورا به عنوان یک نهاد مردمی تاکنون به جایگاه واقعی خود در کشور دست پیدا نکرده است.

وی عنوان کرد: در حالی که در اصول مختلفی از قانون اساسی کشور بر اهمیت و جایگاه شوراهای اسلامی در شهر و روستاها تاکید شده است ولی متاسفانه به دلیل نوع نگاهی که در میان شماری از مدیران و جامعه به وجود آمده است شورا به جایگاه واقعی خود نرسیده و از این امکان بسیار خوب و ارزشمند به نحو مناسب و شایسته استفاده نمی شود.

رئیس شورای اسلامی استان کردستان کاستی های موجود در بعضی از قوانین را یکی دیگر از مشکلات پیش روی شوراها عنوان کرد و افزود: اصلاح قانون شوراهای اسلامی شهر و روستاها به عنوان یک مطالبه اصلی باید هرچه سریعتر در دستور کار مسئولان به ویژه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

وی اجرایی کردن مدیریت یکپارچه شهری را یکی از اصلی ترین زیرساختها برای تقویت جایگاه اعضای شورای اسلامی در سراسر کشور اعلام کرد و گفت: یکپارچه کردن مدیریت شهری از سالهای دور تاکنون همواره مطرح بوده ولی متاسفانه تا این لحظه اقدام قابل توجهی برای آن صورت نگرفته است.

محمدی، شورا را ظرفیت عظیمی برای خدمت رسانی بهتر به مردم اعلام کرد و بیان داشت: این ظرفیت که با انتخاب مستقیم خود مردم شکل می گیرد می تواند در تمام عرصه یاریگر دستگاه های دولتی برای خدمت رسانی به جامعه باشد که متاسفانه به دلیل اعمال سلیقه های شخصی از این امکان به نحو مناسب استفاده نمی شود.

وی در پایان با اشاره بر لزوم همکاری بخشداری ها و فرمانداری ها با اعضای شورای اسلامی در مناطق شهری و روستایی در استان کردستان یادآور شد: وجود شوراهای فرادست به عنوان یک امکان ویژه می تواند در جهت کمک به دستگاه های دولتی موثر و مفید باشد.

در مراسم گرامیداشت روز شورهای اسلامی شهر و روستاهای استان که با حضور استاندار کردستان، نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران کل ادارات و سازمان های دولتی برگزار شد، از شوراهای نمونه شهر و روستاهای استان تجلیل و تقدیر شد.