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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۴۸

چراغ ورزش باستانی شهرستان پیشوا بعد از 40 سال روشن شد

چراغ ورزش باستانی شهرستان پیشوا بعد از 40 سال روشن شد

شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: ورزش باستانی شهرستان مقدس و جدیدالتأسیس پیشوا که حدود 40 سال خبری از آن نبود، شروع به کار مجدد کرد.

رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان پیشوا در گفتگو با خبرنگار مهر در پیشوا با اعلام این خبر گفت: باستانی کاران و پیشکسوتان این رشته پس از حدود ۴۰ سال با مساعدت اداره تربیت بدنی  شهرستان پیشوا، ورزش روحانی و پهلوانی مورد علاقه خود را آغاز کردند.

مجید بذرافشان افزود: پیگیریهای به عمل آمده در خصوص تأسیس و احداث زورخانه که سالیان پیش چراغ آن در شهرستان مقدس پیشوا روشن بوده و  ۴۰ سال بود که خاموش شده بود، موجب شد تا شروع کار ورزش زورخانه ای، ارمغان جدیدی برای مردم این شهرستان به وجود بیاورد.

وی بیان داشت: متأسفانه علیرغم اینکه مسئولان بلندپایه تأکید داشته اند که تمام شهرهای زیارتی کشور باید دارای زورخانه باشند،‌ اداره تربیت بدنی پیشوا موفق به جذب بودجه و دریافت زمین برای این رشته نشد.

این مسئول ورزشی ادامه داد: از طریق پیگیری مسئول هیئت باستانی این اداره، یکی از ورزش دوستان شهرستان پیشوا جهت خرید تعداد ۲۰ جفت میل مخصوص رشته باستانی اقدام کرد.

وی خاطرنشان کرد: سرانجام این ورزش در طبقه فوقانی سالن ورزشی شهید مهتدی با حضور بیش از ۲۰نفر از باستانی کاران شهرستان، شروع به کار کرد.

بذرافشان افزود: امید است مسئولان با نگاه ویژه به ورزش محروم زورخانه ای، محلی مناسب و بودجه کافی در اختیار هیئت باستانی اداره تربیت بدنی پیشوا قرار دهند تا کلنگ ساخت سالن ورزش باستانی این منطقه در سال 90 زده شود.

کد مطلب 1300494

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