چراغ ورزش باستانی شهرستان پیشوا بعد از 40 سال روشن شد

رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان پیشوا در گفتگو با خبرنگار مهر در پیشوا با اعلام این خبر گفت: باستانی کاران و پیشکسوتان این رشته پس از حدود ۴۰ سال با مساعدت اداره تربیت بدنی شهرستان پیشوا، ورزش روحانی و پهلوانی مورد علاقه خود را آغاز کردند.

مجید بذرافشان افزود: پیگیریهای به عمل آمده در خصوص تأسیس و احداث زورخانه که سالیان پیش چراغ آن در شهرستان مقدس پیشوا روشن بوده و ۴۰ سال بود که خاموش شده بود، موجب شد تا شروع کار ورزش زورخانه ای، ارمغان جدیدی برای مردم این شهرستان به وجود بیاورد.

وی بیان داشت: متأسفانه علیرغم اینکه مسئولان بلندپایه تأکید داشته اند که تمام شهرهای زیارتی کشور باید دارای زورخانه باشند،‌ اداره تربیت بدنی پیشوا موفق به جذب بودجه و دریافت زمین برای این رشته نشد.

این مسئول ورزشی ادامه داد: از طریق پیگیری مسئول هیئت باستانی این اداره، یکی از ورزش دوستان شهرستان پیشوا جهت خرید تعداد ۲۰ جفت میل مخصوص رشته باستانی اقدام کرد.

وی خاطرنشان کرد: سرانجام این ورزش در طبقه فوقانی سالن ورزشی شهید مهتدی با حضور بیش از ۲۰نفر از باستانی کاران شهرستان، شروع به کار کرد.

بذرافشان افزود: امید است مسئولان با نگاه ویژه به ورزش محروم زورخانه ای، محلی مناسب و بودجه کافی در اختیار هیئت باستانی اداره تربیت بدنی پیشوا قرار دهند تا کلنگ ساخت سالن ورزش باستانی این منطقه در سال 90 زده شود.