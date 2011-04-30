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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۴۱

نخستین نشست درسال جاری/

پرونده انضباطی بابک نظافت یکشنبه بررسی می‎شود

پرونده انضباطی بابک نظافت یکشنبه بررسی می‎شود

کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال نخستین نشست خود در سال جاری را روز یکشنبه و به منظور بررسی پرونده بابک نظافت تشکیل می‎دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک نظافت بازیکن تیم بسکتبال مهرام است که پس از دیدار مقابل ذوب آهن و بر اساس بررسی‎های اولیه توسط فدراسیون بسکتبال، تا پیش از تشکیل جلسه کمیته انضباطی از همراهی این تیم محروم شد.

دیدار تیم‎های بسکتبال مهرام و ذوب آهن یکشنبه گذشته برگزار شد. پایان این بازی با حاشیه‎هایی از سوی بازیکنان دو تیم همراه بود اما در این میان نظافت تنها بازیکنی بود که تا اطلاع ثانوی و مشخص شدن نتیجه کمیته انضباطی محروم شد. البته در همین زمینه هفته گذشته صمد نیکخواه بهرامی و حامد آفاق (بازیکنان مهرام و ذوب آهن) هم به فدراسیون بسکتبال احضار شدند.

بابک نظافت که در دیدار چهارشنبه گذشته مهرام مقابل کاسپین قزوین غایب بود امروز شنبه نیز اجازه همراهی تیمش در دیدار برگشت مقابل همین تیم را ندارد. دیدار تیم‌های مهرام و کاسپین در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور برگزار می‌شود.

کد مطلب 1300496

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