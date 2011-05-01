باغ وحشهای خانگی در کشور رو به افزایش است

دکتر امید محبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عمده افراد مراجعه کننده به بیمارستان دامپزشکی را کسانی تشکیل می دهند که سگ و گربه نگهداری می کنند.

وی با عنوان اینکه حدود 80 درصد افرادی که علاقمند به نگهداری حیوان هستند، سگ و گربه دارند، افزود: 20 درصد دیگر نیز پرنده، مار، میمون، سنجاب، همستر و... دارند.

محبی با اشاره به علاقه رو به افزایش نگهداری از حیوانات در خانه ها، ادامه داد: من افرادی را در کشور می شناسم که در حد باغ وحش حیوان در خانه نگهداری می کند و کسی خبر ندارد.

رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران با تاکید بر خودداری افراد از نگهداری برخی از حیوانات در خانه ها، افزود: حیواناتی مثل میمون و سنجاب نباید خریداری و نگهداری شوند.

وی با اشاره به گرایش زیاد افراد برای نگهداری از سنجاب در منزل، گفت: متاسفانه سودجویان در غرب کشور با صید این حیوان، نسل سنجاب را نابود می کنند.

محبی در پاسخ به این سئوال که نگهداری از حیوان توسط برخی افراد می تواند فقط یک مد و تقلید باشد، افزود: من این موضوع را قبول ندارم و معتقدم برخی افراد به دلیل علاقه و خلاء عاطفی که دارند از حیوانات نگهداری می کنند.