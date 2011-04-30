رقابتهای دوومیدانی جایزه بزرگ ایران بدون جابجایی رکورد!

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های دوومیدانی جایزه بزرگ کشور در مواد دوهای سرعت، امدادی و 800 متر در حالی جمعه شب در مجموعه آفتاب انقلاب تهران به کار خود پایان داد که در مسابقه این روز ورزشکاران مطرحی همچون سجاد و امیر مرادی، روح الله عسگری و رضا بوعذار حضور نداشتند.

در این مسابقه که با غیاب مطرح‌ترین دوومیدانی‌کاران کشور برگزار شد هیچ رکوردی جابجا نشد. هرچند هیچ ورزشکاری موفق به دریافت جوایز ویژه رکوردشکنان نشد اما فدراسیون دوومیدانی جوایزی را به دوندگان دوی 400 متر با خاطر عملکرد رضایت بخششان اهداء کرد. برترین دوومیدانی کاران این مسابقات بدین شرح هستند:

دوی 100 متر:

1- رضا قاسمی با 10 ثانیه و 80 صدم ثانیه، 2- مهران حسینی با 10 ثانیه و 92 صدم ثانیه، 3- حسن تفتیان با 10 ثانیه و 95 صدم ثانیه

دوی 110 متر بامانع:

1- مجتبی پوستچی با 14 ثانیه و 23 صدم ثانیه، 2- شاهو سلیمانی با 15 ثانیه و 23 صدم ثانیه

دوی200 متر:

1- رضا قاسمی با 21 ثانیه و 60 صدم ثانیه، 2- پیمان رجبی با 21 ثانیه و 65 صدم ثانیه ، 3- شهاب الدین طهماسبی با 21 ثانیه و 67 صدم ثانیه

دوی 400 متر:

1- سجاد هاشمی آهنگرانی با 46 ثانیه و 80 صدم ثانیه، 2- ادوارد مانگاسار با 47 ثانیه و 32 صدم ثانیه، 3- هادی رحیمی با 47 ثانیه و 63 صدم ثانیه

دوی 400 متر بامانع:

1- اسماعیل مصدق با 52 ثانیه و 33 صدم ثانیه، 2- قاسم دادگر با 53 ثانیه و 63 صدم ثانیه، 3-مصطفی گلزار با 54 ثانیه و 12 صدم ثانیه

دوی 800 متر:

1- مصطفی ابراهیمی با یک دقیقه و 53 ثانیه و 42 صدم ثانیه، 2- علی آلپانیک با یک دقیقه و 54 ثانیه و 16 صدم ثانیه، 3- مهدی بانقلایی با یک دقیقه و 55 ثانیه و 34 صدم ثانیه

محمد محسن ربانی، رکورد داردپرش با نیزه کشورمان هم به در خواست خود زیر نظر داروان مسابقه داد. وی با پرشی به میزان 5 متر به کار خود در این مسابقه تک نفره، پایان داد.

رقابت‌‎های دوومیدانی جایزه بزرگ کشور در مواد پرتابها 22 اردیبهشت‌ماه در شهرکرد برگزار می‌شود. مسئولین فدراسیون دوومیدانی پیش بینی می‌کنند این مسابقه با حضور ملی پوشان و قهرمانان برگزار شود.