برنامه ملی پژوهشگاه نفت برای بیابان زدایی/ تولید سوخت از گیاهان

کارشناس ارشد محیط زیست پژوهشکده شیمی و پتروشیمی پژوهشگاه صنعت نفت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات این پژوهشگاه در جهت بیابان زدایی، افزود: اهمیت سوختهای فسیلی به دلیل انتشار گازهای گلخانه ای و آلاینده های زیست محیطی در دنیا کاهش یافته است از این رو توجه جهانیان به تولید سوختهای پاک و تجدید پذیر که منبع آن زیست توده (Bio Mss) است، معطوف شده است.

وی با بیان اینکه سوختهای پاک در دو دسته بیواتانول و بایودیزل ها تقسیم می شود، اظهار داشت: در این راستا طرح ملی از سوی این پژوهشکده با عنوان "از بیایان زدایی تا سوخت پاک" ارائه شده است.



ناهید اعتمادی با اشاره به جزئیات این طرح ملی، خاطر نشان کرد: در حال حاضر 20 درصد از مساحت کشور را بیابان تشکیل می دهد و با بررسی هایی که انجام شد می توان از برخی از گونه های گیاهی مانند "جاتروفا" علاوه بر تولید سوخت برای جلوگیری از توسعه بیابان استفاده کرد.



وی گیاه جاتروفا را گیاهی چند منظوره توصیف کرد و ادامه داد: این گیاه در خاکهای شور و قلیایی سازگار است و می تواند در مناطق کم آب و سخت کشت شود از این رو برای برنامه های بیایان زدایی کاندیدای مناسبی است.



وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر دانه این گیاه دارای 30 تا 40 درصد روغن است که از آن می توان در جهت تولید سوخت پاک بهره برداری کرد علاوه بر این پس از انجام عملیات روغن کشی از کنجاله آن به عنوان سموم دفع حشرات در مزارع استفاده می شود.



محقق این طرح با بیان اینکه جاتروفا از دسته دانه های گیاهی غیر خوراکی است، اضافه کرد: نسل اول بایو فیول ها از دانه های گیاهی خوراکی بود که با توجه به کمبود غذا در برخی مناطق دنیا، اعتراضات زیادی را ایجاد کرد از این رو محققان به دنبال گونه های غیر خوراکی بودند که در تحقیقاتی که انجام شد نشان داد گیاه جاتروفا می تواند جایگزین مناسبی برای تولید سوخت های پاک باشد.



اعتمادی از ارائه این طرح به مجلس خبر داد و یاداور شد: در حال حاضر این طرح ملی تدوین شده است و در آینده نزدیک از سوی پژوهشگاه صنعت نفت به مجلس ارائه می شود. امیدواریم با تصویب این طرح با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست اجرایی شود.



وی تاکید کرد: با اجرایی کردن این طرح علاوه بر کاهش توسعه بیابان در کشور، می توان از دانه های آن در جهت تولید سوخت پاک استفاده کرد.