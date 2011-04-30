یاد قربانیان سلاحهای شیمیایی گرامی داشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان برگزاری مراسم یادبود قربانیان سلاحهای شیمیایی که هرساله در سالروز لازم الاجرا شدن کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی یعنی 29 آوریل 1997 در مقر سازمان OPCW در لاهه هلند برگزار می گردد، مدیرکل امور اروپایی وزارت امورخارجه هلند با یادآوری استفاده از سلاحهای شیمیایی توسط عراق علیه ایران، اظهار امیدورای کرد که با انهدام کامل سلاحهای شیمیایی از تکرار این گونه فجایع در جهان جلوگیری به عمل آید.

در جریان این مراسم، "احمد اوزومجو" مدیرکل سازمان منع سلاحهای شیمیایی نیز با اشاره به حوادث تلخ کاربرد سلاحهای شیمیایی در جهان اظهار داشت که جامعه جهانی بایستی از این حوادث عبرت گرفته و با تمام توان از تکرار آن جلوگیری به عمل آورد.



شایان ذکر است به مناسبت لازم الاجرا شدن کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی در تاریخ 29 آوریل 1997، مراسم یادبودی برای قربانیان این سلاحها در مقر سازمان OPCW با حضور هیئت های دیپلماتیک و شخصیت های سیاسی و بین المللی مستقر در لاهه برگزار می شود.

در مراسم امسال که با حضور نمایندگان کشورهای عضو کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی برگزار شد و سفیر جمهوری اسلامی ایران در هلند و نماینده دائم ایران نزد سازمان منع سلاح های شیمیایی نیز در آن حضور داشت، سفیر گواتمالا به عنوان رئیس کنفرانس پانزدهم کشورهای عضو، مدیرکل سازمان منع سلاحهای شیمیایی، مدیرکل اموراروپایی وزارت امورخارجه هلند و شهردار لاهه سخنرانی نمودند.



در پایان مراسم نیز شرکت کنندگان با حضور در کنار بنای یادبود، با نثار دسته گل، یاد و خاطره قربانیان سلاحهای شیمیایی را گرامی داشتند.



لازم به ذکر است با تلاش هیئت نمایندگی ایران نزد سازمان منع سلاحهای شیمیایی، در نهادهای سیاستگذار سازمان یعنی شورای اجرایی و کنفرانس کشورهای عضو تصمیم گرفته شد که هرساله در تاریخ هفتم تیرماه، سالروز حادثه بمباران شیمیایی شهر سردشت مدیرکل سازمان منع سلاحهای شیمیایی پیام همدری برای بازماندگان این واقعه تلخ ارسال نماید.