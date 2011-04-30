توریسم فضایی 10 ساله شد/ تصاویر توریستهای فضایی و حضور یک زن ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، "دنیس تیتو" به عنوان اولین توریست فضایی سفر خود را در 28 آوریل 2001 انجام داد. هر چند با گذشت یک دهه از توریسم فضایی تنها ثروتمندان قادر به خرید بلیت این سفر شگفت انگیزند اما این امید وجود دارد که در آینده ای نه چندان دور مردم عادی نیز بتوانند برای گذران تعطیلات به فضا سفر کنند.

20 میلیون دلار

"دنیس تیتو" سفر خود را به سمت ایستگاه فضایی بین المللی با یک بلیت 20 میلیون دلاری آغاز کرد. 28 آوریل 2001 بود که این میلیاردر ایتالیایی- آمریکایی به اولین توریست فضایی پولی تبدیل شد.

تیتو که مهندس سابق لابراتوار Jet Propulsion ناسا بود پس از دو روز پرواز سوار بر کپسول سایوز TM-32 به ایستگاه فضایی بین المللی رسید و به مدت 7 روز و 22 ساعت در این ایستگاه اقامت کرد.

وی در آن زمان اظهار داشت: "برای من مثل این بود که در بهشت باشم، مثل زیستن در زندگی ثانوی بود."

این سفر تاریخی که در چهلمین سال اولین سفر انسان به فضا توسط "یوری گاگارین" رقم خورد ثمره توافقی بود که میان شرکت آمریکایی "ماجراهای فضایی"، ناسا و آژانس فضایی روسیه انجام شد. بنیانگذار این شرکت، خود "دنیس تیتو" بود.

توریستهای لوکس

هر چند دنیس تیتو به عنوان اولین توریست فضایی شناخته می شود اما قبل از وی نیز مردم دیگری بودند که فضانورد نبودند اما با اهداف ویژه ای و نه برای سرگرمی در ماموریتهای فضایی شرکت می کردند. برای مثال دانشمندانی که برای انجام آزمایشات علمی با ماموریتهای شاتل به فضا می رفتند.

یکی از این افراد، "کریستا مک آئولیف" بود که باید به اولین مهندس فضا می شد. رویایی که با حادثه دلخراش انفجار شاتل چلنجر در 1986 هرگز به واقعیت تبدیل نشد و "مک آئولیف" به همراه فضانوردان این شاتل جان خود را از دست داد.

از سال 2001 تاکنون شرکت "ماجراهای فضایی" تلاشهای زیادی را برای بازکردن راه فضا به سوی گردشگران انجام داده و تاکنون موفق شده است 6 توریست فضایی دیگر را راهی ایستگاه فضایی بین المللی کند به طوری که حدود یک سال بعد از تیتو، "مارک شاتل ورث"، میلیاردر اهل آفریقای جنوبی و بنیانگذار پروژه "اوبونتو"، نسخه ای از سیستم عامل منابع باز لینوکس به فضا سفر کرد.

پس از آن در سال 2005 "جورج اولسن"، پس از یک تعلیق سفرهای فضایی به سبب حادثه دلخراش انفجار شاتل کلمبیا به فضا رفت.

از دیگر توریستهای فضایی، انوشه انصاری، مهندس ایرانی و "چارلز سیمونی"، یکی از پدران "مایکروسافت آفیس" و "ریچارد گریوت"، سازنده بازیهای ویدیویی به ایستگاه فضایی بین المللی رفتند.

پدر "ریچارد گریوت"، "اوون گریوت" فضانورد ناسا است که در دهه های 70 و 80 با فضاپیماهای "اسکای لب" و "اسپیس لب" به فضا سفر کرده بود.

شرکتهای پرهزینه

شرکتهای سازمان دهنده سفرهای فضایی پس از سفر تماشایی "گای لالیبرتیه" بیش از همیشه معروف شدند. "گای لالیبرتیه" که یکی از دو بنیانگذار سیرک معروف Cirque Du Soleil است با پرداخت 35 میلیون دلار در سال 2009 به ایستگاه فضایی سفر کرد.

امروز شرکتهای جدیدی نیز ویژه سفرهای فضایی شکل گرفته اند که بی شک یکی از معروفترین آنها "ماجراهای فضایی 3" است.

این شرکت قول داده است که تجربیات شگفت انگیزتری از سفر به ایستگاه فضایی را به مشتریان خود عرضه کند. به طوری که این شرکت انتشار تبلیغاتی را برای سفر توریستی به سوی ماه بر روی سایت خود آغاز و بر شگفتیهای این سفر باورنکردنی تاکید کرده است.

سفری که متاسفانه برای بیشتر مردم تنها یک رویا خواهد ماند چرا که هزینه این سفر حدود 100 میلیون دلار است.

برای سفر (تقریبا) ارزان آماده باشید

هر چند هنوز سفر به مدار زمین بسیار پرهزینه است اما بعضی از شرکتهای ارائه دهنده این سفرها به دنبال راه حلهای ارزانتری برای کاهش هزینه ها و استفاده عمومی تر از توریسم فضایی می گردند.

یکی از این راه حلها که به گردشگران اجازه می دهد به ارتفاع بیش از 100 کیلومتری از سطح زمین سفر کنند و از پنجره فضاپیما کره زمین را تماشا و به مدت چند دقیقه شرایط بی وزنی را تجربه کنند از سوی شرکت "ویرجین گلاکتیک" ارائه شده است.

این شرکت که بنیانگذار آن "ریچارد برانسون" است در حال حاضر مشغول توسعه فضاپیمای SpaceShipTwo (کشتی فضایی 2) است.

طول این فضاپیما 18 متر و طول بالهای آن 8 متر است. این فضاپیما تا ارتفاع 16 کیلومتری با یک هواپیمای پشتیبان که WhiteKnightTwo (شوالیه سفید 2) نام دارد حرکت می کند و از آنجا سفر خود را تا ارتفاع 110 کیلومتری به تنهایی ادامه داده و پس از چند ساعت به اتمسفر باز می گردد.

این فضاپیما تکامل یافته SpaceShipOne (کشتی فضایی 1) است که در سال 2004 جایزه 10 میلیون دلاری "ایکس- پرایز" را دریافت کرد. SpaceShipOne اولین فضاپیمای خصوصی بود که می توانست تا ارتفاع 100 کیلومتری سفر کند.

کشتی فضایی 2 که قادر خواهد بود حداکثر 6 سرنشین داشته باشد یک پرواز آزمایشی خود را 21 آوریل سال گذشته با موفقیت انجام داد.

بر روی سایت "ویرجین گلاکتیک 4" ثبت نام برای 410 توریست اولی که می خواهند با این فضاپیما سفر کنند آغاز شده است. هزینه این سفرها 220 هزار دلار با یک پیش پرداخت 20 هزار دلاری است.

دنیس تیتو (آمریکا)- 28 آوریل تا 6 می 2001 در مدار بود

مارک شاتل ورث (آفریقای جنوبی)- از 26 آوریل تا 5 می 2002 در مدار بود



جورج اولسن (آمریکا)- از اول تا 11 اکتبر 2005 در مدار بود





انوشه انصاری (ایران/ آمریکا)- از 18 تا 29 اکتبر 2006 در مدار بود





چارلز سیمونی (مجارستان/ آمریکا)- از 7 تا 21 آوریل 2007 و از 26 مارس تا 7 آوریل 2009 در مدار بود



گای لالیبرتیه (کانادا)- از 30 سپتامبر تا 8 اکتبر 2009 در مدار بود

تیتو به همراه دو فضانورد حرفه ای از کپسول سایوز خارج می شود

28 آوریل 2001 پرتاب موشک فضاپیمابر سایوز- پرتابی که آغازگر عصر توریسم فضایی بود

درحال تمرین- دنیس تیتو از کپسول فضایی سایوز بالا می رود

تیتو در پایگاه "استار سیتی" روسیه مشغول تمرین بی وزنی است

تیتو درحال امضا کردن در استرحتگاه خود

رسم است که تمام کسانی که قرار است با کپسول سایوز پرواز کنند روی در اتاقی که شب قبل از پرواز در آن خوابیده اند را امضا می کند

تیتو در کنار دو فضانورد حرفه ای در مقابل فضاپیمای سایوز رسم است که تمام کسانی که سوار کپسول سایوز می شوند پیش از پرواز در مقابل آن عکس بگیرند

راکتی که قرار است کپسول سایوز را در 28 آوریل 2001 پرتاب خود به طرف سکو حمل می شود

کپسول سایوز حامل دنیس تیتو به ایستگاه فضایی متصل می شود

نمایی از زمین از ایستگاه فضایی که کپسول سایوز حامل اولین توریست فضایی نیز را نشان می دهد

کپسول سایوز هنگام بازگشت به زمین در سال 2007

در این پرواز انوشه انصاری حضور داشت